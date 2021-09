Kranenburg: Erhalt wertvoller Feuchtwiesen zum Ziel gesetzt

Kleve/Kranenburg. Im Naturschutzgebiet Kranenburger Bruch bemüht sich die Nabu-Naturschutzstation Niederrhein um den Erhalt wertvoller Niedermoorflächen.

Die im Jahr 2020 gestarteten Arbeiten zur Landschaftspflege im Naturschutzgebiet Kranenburger Bruch werden fortgesetzt. Weidengebüsch, das von den Gräben her immer weiter die artenreiche Feuchtwiesen überwachsen hat, soll zu deren Erhalt zurückgeschnitten und im Bereich der Orchideenwiese ganz entfernt werden. Außerdem werden Kleingewässer freigestellt und entschlammt. Die Arbeiten werden von der Nabu-Naturschutzstation Niederrhein koordiniert und durch die EU und das Land Nordrhein-Westfalen finanziert.

Noch im September wird die Baustraße ausgelegt. Dies erfolgt zum Schutz des Niedermoorbodens. Anfang Oktober startet im Südwesten des Kranenburger Bruchs dann der Rückschnitt des Weidengebüschs, das sich zum Teil über Jahrzehnte immer weiter ausgebreitet hat. Dadurch ist mit der Zeit Fläche für die seltenen, artenreichen Feuchtwiesen verloren gegangen. Zum Teil sind die Wiesen so schmal geworden, dass die pachtenden Landwirte mit ihrem Mähgerät gar nicht mehr dorthin gelangen. Um diesen speziellen Lebensraum zu erhalten, müssen die Wiesen aber mindestens einmal im Jahr gemäht werden.

Im Bereich der besonders wertvollen Orchideenwiesen werden die Weidengebüsche samt Wurzel entfernt. In den restlichen Bereichen wird nur deren Ausdehnung reduziert, so dass das ursprüngliche Grünland wiederhergestellt wird. Somit bleiben auch Weiden als Lebensraum für Vögel, die im Gebüsch brüten, und als Nektarquelle für Insekten erhalten.

Ein bedeutendes Niedermoor soll erhalten werden

Der Zustand, der mit der Pflege wiederhergestellt werden soll, ist sehr gut auf früheren Luftbildaufnahmen zu erkennen. Das 115 Hektar große Naturschutzgebiet Kranenburger Bruch ist eine Besonderheit: Es gehört zu den bedeutendsten Niedermoorresten am Niederrhein und beherbergt viele selten gewordene Pflanzen- und Tierarten. So gehören Teile der Orchideenwiesen beispielsweise zum seltenen Lebensraumtyp der Pfeifengraswiesen, die gemäß Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) zu schützen und zu erhalten sind. Die Nabu-Naturschutzstation Niederrhein ist vom Land mit der Betreuung des Gebietes beauftragt und entwickelt in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde sowie der Bezirksregierung die Schritte, um dieses Biotop zu schützen.

Natürlicherweise würden sich die Flächen zu Wald entwickeln

Stefanie Heese, Naturschutzreferentin in der Biostation, betreut das Gebiet seit fast sechs Jahren: „Auf den feuchten Niedermoorböden kommen noch Bienen-Ragwurz, Sumpf-Stendelwurz, Knabenkräuter, Sumpf-Blutauge, Fieberklee, Teufelsabbiss oder Sumpfdotterblume vor. Natürlicherweise würden sich die Flächen zu Wald entwickeln. Deshalb gehört dieser Rückschnitt zum Naturschutz dazu.“

Finanziert werden die Maßnahmen durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Gefördert wird eine Investition in den Naturschutz im Rahmen des NRW-Programms ländlicher Raum 2014 bis 2020 unter Beteiligung des Landes Nordrhein Westfalen. Die Umsetzung soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein.

