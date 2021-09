Kranenburg: Initiativkreis Rücksicht kämpft für breite Wege

Kranenburg. Radtour am 1. Oktober führt zu den kritischen Straßenverkehrspunkten, anschließend ist eine Diskussionsrunde geplant.

Der neue Ausschuss für Bürgerbeteiligung und Strukturfragen kam im Juni diesen Jahres erstmalig zusammen. Dieses Gremium hat unter anderem die Zielsetzung, die Kommunikation und den Ideenaustausch zwischen Bürger und Bürgerinnen, Politik und Verwaltung zu verbessern. Dabei wurde eine Präsentation zur Erfassung der Straßenbreiten im gesamten Gemeindegebiet gehalten. Hintergrund war eine von Andreas Jünemann vorgebrachte Idee zur neu verfassten Straßenverkehrsordnung und der sich daraus ergebenen Abstandsregelungen beim Passieren oder Überholen des nichtmotorisierten Individualverkehrs.

Um für alle Beteiligten einen ersten Anreiz zu schaffen, findet am Freitag, 1. Oktober, eine Radtour von circa 12,5 Kilometer Länge statt. Start ist am Dorfplatz in Nütterden. Von dort aus führt die Reise durch einige Straßen des Dorfes, um anschließend über das Wiesenland nach Kranenburg zu gelangen. Dort führen ein paar Schleifen zum Endpunkt am Draisinen-Bahnhof. Unterwegs wird an mehren Stellen ein Stop eingelegt, um sich direkt vor Ort einen Eindruck von der Verkehrssituation zu verschaffen. Diese Eindrücke und selbstverständlich auch sämtliche andere Anregungen und Ideen werden in einer offenen Diskussionsrunde im Caféhaus Niederrhein erörtert.

Auch E-Bikes dürfen mitmachen, alle Anmeldungen unter stefan.nuetterden@web.de.

