Kranenburg: Lukas Kepser kommt mit neuen Songs

Kranenburg. Kranenburger Musiker produziert erstmals ein Musikvideo zu einem seiner Lieder

Der Kranenburger Musiker Lukas Kepser nutzt die Lockdown-Zeit, um an neuen Liedern zu arbeiten: Die erste Auskopplung aus seinem geplanten Album erscheint am 12. März und trägt den Titel „Nicht verdient“.

Jede schwere Zeit kann auch seine guten Seiten haben, meint Kepser. Auftritte hat er seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie so gut wie keine mehr gehabt. Das war für den Kranenburger aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. „Ich habe mir für das Jahr 2021 einiges vorgenommen. Ich will viele Songs schreiben und arbeite wirklich hart an Melodien, Texten und probiere eine Menge aus. Ich freue mich, dass jetzt die erste Single erscheint. Da habe ich viel Herzblut reingesteckt“, so der 26-Jährige, der 2019 durch seine Teilnahme an den Liveshows von „Deutschlandsucht den Superstar“ bundesweite Bekanntheit erlangte.

„Nicht verdient“ handelt von einer zerbrochenen Liebe. Aufgenommen hat Lukas Kepser den Song in Münster bei Produzent Nikolai Siebers. Dabei wurde er von seinen beiden Brüdern Vincent und Johannes unterstützt. „Es ist schön zu sehen, wie so ein Song sich entwickelt. Von ersten Melodien und Textpassagen, bis hin zum fertigen Lied. Das hat unheimlich Spaß gemacht“, sagt Kepser.

„Das war immer ein kleiner Traum von mir, mal einen richtig hochwertigen Film zu einem Song produzieren zu lassen.“

Diesmal gibt es auch eine absolute Premiere: Zum ersten Mal wird es ein professionelles Musikvideo zum Song geben, das die emotionale Botschaft nochmal unterstreicht. Das Film-Team um Jens Gretenkort, Heinrich Krokantel und David Göcking hat neben Kleve auch in einer Location in Kamp-Lintfort Szenen mit Lukas Kepser und Darstellerin Sophie Opgenorth eingefangen. „Das war immer ein kleiner Traum von mir, mal einen richtig hochwertigen Film zu einem Song produzieren zu lassen. Und ich glaube, das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen.“ Weitere Songs sind fertig geschrieben und werden im Laufe des Jahres veröffentlicht. Dabei wird der Musiker den Fans seine vielen Facetten und unterschiedliche Musikrichtungen präsentieren.