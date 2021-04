Kranenburg-Mehr: Ein Dorf gibt sich eine eigene Postille

Kranenburg-Mehr. Der Verein „Mehr-Miteinander“ hat eine Dorfpostille gegründet, ein Dorfblatt, das kostenlos an alle Dörfler an der Düffel verteilt wird.

Am kommenden Sonntag, den 25. April, wird in Kranenburg-Mehr um 9 Uhr im Rahmen eines Gottesdienstes der neue Bildstock im Stüvenest durch den Bischof Genn von Münster eingeweiht. Darüber berichtet die Dorfpostille Nr.1 in Kranenburg-Mehr. In der Pandemie Kontakt zu halten ist für alle Vereine schwer. Da muss doch eigentlich etwas gegen getan werden: Wenn dazu das Dorf noch 1300-jähriges Jubiläum feiert und alle geplanten Festlichkeiten ausfallen und der eigene Verein „Mehr-Miteinander“ heißt und dazu noch aus Mehr kommt, dann erst recht: Denn bei diesem Verein ist der Name Konzept. Kurzerhand wurde also eine Dorfpostille gegründet, ein Dorfblatt, das kostenlos an alle Dörfler verteilt wird, egal, ob Vereinsmitglied oder nicht. Denn viel passiert im kleinen Dorf in der Düffel.

So wurde ein Jubiläumspfad mit den Themenschwerpunkten Kommunikation, Geschichte und Gedenken geplant und zum Teil schon umgesetzt, für die Geschichte wird gerade ein altes Trafohäuschen zu einem kleinen Museum umgerüstet und für das Gedenken an das Jubiläum wird ein Bildstock eingerichtet, der an eine Schenkung des Grafen Ebroin an Bischof Willibrord vor 1300 Jahren erinnert. In dieser Urkunde wird „Meri“, also Mehr, zum ersten Mal urkundlich erwähnt.

Schützt Weihrauch vor Depression?

Diese Geschichte ist daher ein Schwerpunkt in der Postille. Weiterhin haben die kalte Winterwoche als auch Corona ihre Spuren in der Postille hinterlassen. Zum Miteinander werden Neu-Zugezogene und Vereine vorgestellt. Dörflichem Brauchtum wird nachgegangen und der Humor darf auch nicht zu kurz kommen, wenn der Weihrauch der außen stattfindenden Messe als Depressionslöser in Coronazeiten entdeckt wird.

Auswärtige Interessenten können die Postille gegen eine Gebühr von drei Euro erwerben

Auch auswärtige Interessenten können die Postille gegen eine geringe Gebühr von mindestens drei Euro erwerben. In halbjährlichem Abstand zu erscheinen ist die selbst gesetzte Aufgabe, aber nur wenn ausreichend Inhalt vorliegt – doch davon gehen alle aus. Der Verein „Mehr-Miteinander“ hat eine Redaktion mit Julia Stempel, Ferdi van Heukelum, Dr. Philipp Kamps und Friedhelm Kahm gebildet, die dann berichtet.