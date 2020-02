Kranenburg: Umleitungen für den Karnevalszug am Sonntag

Kranenburg. Karnevalsgesellschaft Krune Kroane freut sich über eine hohe Beteiligung jüngerer Gruppen.

Das Zugkomitee der Karnevalsgesellschaft Krune Kroane lässt den 35. Kranenburger Frühschoppenzug am Karnevalssonntag, 23. Februar, ab 11.11 Uhr mit 60 Wagen, Fußgruppen und Musikkapellen ziehen. „Dat Kronenbörgse (Narren)Klima ist prima“ heißt das Motto. Prinz „Marc der Musikalische“ mit seinem Funkenmariechen Miriam fiebern diesem Höhepunkt entgegen. Traditionell rollen auch wieder Prinzen aus den benachbarten niederländischen Gemeinden Ubbergen und Groesbeek im rund zwei Kilometer langen Lindwurm mit. „In jedem Jahr zieht der Kranenburger Frühschoppenzug viele Jecken aus dem Kranenburger Umland an. Wir haben in den letzten Jahren eine hohe Beteiligung jüngerer Gruppen, die mit Ihren Wagen oder Fußgruppen den Karnevalsumzug in Kranenburg bereichern“, so Thomas Peters vom Zugkomitee der Karnevalsgesellschaft Krune Kroane. Der Frühschoppenzug beginnt wieder am Kreisverkehr B9/Frasselter Weg und endet am Marktplatz in Kranenburg. Anschließend steigt im Kranenburger „Narrenhaus“ (Bürgerhaus) die „After-Zug-Party“. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Umleitungen: Von 9 Uhr bis 17 Uhr wird der innerörtliche Autoverkehr aus Richtung Kleve kommend ab dem Gewerbegebiet Nütterden/B9 über die Römerstraße über die B9 und B 504 umgeleitet. Aus Richtung Niederlande/Wyler kommend wird der Autoverkehr über Tiggelstr., Landscheidt, Wibbeltstr., Erlendeich umgeleitet.

Parkmöglichkeiten gibt es: Tiggelstraße, am Sportplatz, Rewe-Penny- und Aldi-Markt, Trink-Spar, an der Euregioschule und am Elsendeich.

Die Karnevalsgesellschaft unterstützt die Aktion des Kreisjugendamtes Kleve „Kein Alkohol an Kinder und Jugendliche“.

Weiberfastnacht, Donnerstag, 20. Februar, beginnt mit dem „Möhnensturm“ ab 11 Uhr auf das Kranenburger Rathaus. Ab 20.11 Uhr Möhneball im Bürgerhaus mit DJ Reinhard. Eintritt 5 Euro.