Kranenburger Hausärzte stellen Wartezelt für Patienten auf

Die Gemeinschaftspraxis Brüggemann/Souvignier in Kranenburg hat jetzt ein Wartezelt für Patienten vor der eigentlichen Praxis aufgebaut. Das eigentliche Wartezimmer in der Praxis ist geschlossen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren.

Die Patienten werden von den Mitarbeitern im Wartezelt abgeholt und direkt in die Behandlungsräume geleitet, erklärte eine Mitarbeiterin von Ärztin Jutta Brüggemann. Das Zelt wurde in Absprache mit der Gemeinde Kranenburg am Mittwochabend errichtet. Die Jugendfeuerwehr Nütterden hat tatkräftig mitgeholfen.

Die Hausärzte selbst schützen sich mit Mundschutz und Handschuhen und häufigem Händewaschen. In der Praxis sei gut zu tun, es sei aber auch nicht überlaufen: Bagatellfälle bleiben jetzt zu Hause.

Die Sprechstundenhilfe macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass es sich bei dem Zelt nicht um ein Fieberzelt für Corona-Patienten handelt, sondern es dient ausschließlich dem Schutz der Mitarbeiter und der Ärzte. . .