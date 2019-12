Die SPD in Kranenburg muss einen neuen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters finden.

Kranenburg. Die Nachricht überraschte die SPD Kranenburg am Donnerstag: Ihr Kandidat für die Wahl zum Bürgermeister machte einen Rückzieher.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kranenburger SPD hat keinen Bürgermeisterkandidaten

Die SPD Kranenburg hat keinen Bürgermeisterkandidaten. Mit dieser Nachricht eröffnete Ratsmitglied Jürgen Franken am Donnerstag das Gespräch über den Bürgermeisterkandidaten der Sozialdemokraten für die Kommunalwahl im nächsten Jahr. „Unser Kandidat arbeitet in der freien Wirtschaft und hat uns am Nachmittag seinen Rückzug mitgeteilt“, berichtete Jürgen Franken noch ganz unter dem Eindruck dieser überraschenden Entwicklung.

Der Kandidat hat erst kurz zuvor von der Entscheidung erfahren Der Kandidat, so Franken weiter, habe selbst erst einige Stunden zuvor von der Entscheidung seines Arbeitgebers erfahren, von einer Kandidatur doch abzusehen. Um wen es sich handelt, wolle man mit Rücksicht auf die Person nicht bekannt geben. Wohl aber soviel: „Wir waren mit ihm sehr zuversichtlich, dass wir ein breites Votum bekommen hätten“, bedauerte Franken. Die Absage des Kandidaten bedeutet für die Kranenburger SPD jetzt viel zusätzliche Arbeit. Denn selbstverständlich will man mit einem neuen Mann oder einer neuen Frau ins Rennen um das Bürgermeisteramt gehen. „Wir müssen jetzt neu suchen und intensive Gespräche führen.“ Das werde einige Zeit in Anspruch nehmen. Jürgen Franken ist Ratsmitglied der SPD Kranenburg. Foto: NRZ Er selbst werde allerdings nicht kandidieren, schloss der Sozialdemokrat aus, der neben seinem Mandat für den Kranenburger Rat außerdem noch im Kreistag sitzt. „Ich werde in meinem Wahlkreis in Nütterden weitermachen und auch die Ratsarbeit fortsetzen“, sagte Franken. Zeitlich gesehen habe man noch Luft, entsprechende Fristen zur Benennung eines Kandidaten liefen erst in einigen Monaten ab. Zwei mögliche Kandidaten sollen angesprochen werden „Wir hatten einfach die Hoffnung, den Weg mit unserem Wunschkandidaten so gehen zu können“, ergänzte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Hendrik Venjakob. Jetzt sollen zwei weitere mögliche Kandidaten angesprochen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt sei aber natürlich noch völlig offen, ob und wer gegen den CDU-Kandidaten und jetzigen Kämmerer Ferdinand Böhmer antrete. Nachrichten Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus Kleve und Umland Schließlich sprachen beide Politiker noch einen ganz entscheidenden Aspekt für eine solche Kandidatur an, sei Kommunalpolitik vor allem eines: zeitaufwendig.