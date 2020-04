Kreis Kleve: Ab Montag nur mit Maske in Bus und Bahn

Kreis Kleve. Ab Montag müssen die Fahrgäste der NordWestBahn im Niersexpress einen Mundschutztragen. Auch Hygieneregeln gilt es zu beachten.

Ab heute gilt in allen Zügen der NordWestBahn die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Durch die schrittweise Rückkehr zum öffentlichen Leben wird voraussichtlich auch das Fahrgastaufkommen in den Zügen wieder steigen. Um das Coronavirus weiterhin erfolgreich einzudämmen und die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten, gilt somit auch in den Zügen der NordWestBahn, die allgemeingültige Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung (sog. Alltagsmaske) zu tragen.

Fahrten sollen außerhalb der Hauptverkehrszeit gelegt werden

Damit in den Zügen möglichst viel Abstand zwischen den Fahrgästen gehalten werden kann, bittet die Bahn ferner darum, Fahrten, wenn möglich außerhalb der Hauptverkehrszeiten zu legen, damit in den Stoßzeiten Berufspendler, Schüler und Schlüsselpersonen, wie medizinisches Personal, die Kapazitäten nutzen können. So werde ein aktiver Beitrag zum eigenen und zum Schutz aller geleistet.

Auch auf die bestehenden Hygieneregeln wird hingewiesen, wie das Niesen und Husten in die Armbeuge. Auf unserer Homepage informieren die NordWestBahn aktuell, was es im Zusammenhang mit dem Coronavirus bei Fahrten in den Zügen zu beachten gibt unter www.nordwestbahn.de/corona