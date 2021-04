Kreis Kleve: Bauarbeiten stoppen den Niers-Express

Kreis Kleve. Wegen Bauarbeiten der Deutschen Bahn kommt es zu Störungen auf der Linie RE 10 (Niers-Express). Die Nordwestbahn schickt Busse als Ersatzverkehr.

Aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn (DB Netz AG) kommt es zu Beeinträchtigungen auf der Linie RE 10 (Niers-Express) von Freitag, 23. April, bis zum 21. Mai. In dem Zeitraum bedient die Nordwestbahn den Streckenabschnitt zwischen Meerbusch-Osterath und Krefeld-Oppum mit Bussen. Die Züge werden über Duisburg umgeleitet.

Mit einer neunminütigen Umsteigezeit vom Zug in den Bus erfolgt die Abfahrt der Ersatzbusse in Krefeld-Oppum nach Meerbusch-Osterath zu den Minuten 06 und 36. Die Busfahrt dauert 14 Minuten und somit sieben Minuten länger als die reguläre Zugverbindung.

Die meisten regulären Zugverbindungen von Krefeld-Oppum nach Düsseldorf entfallen

Fahrgäste, die ab Meerbusch-Osterath in Richtung Duisburg Hbf fahren möchten, nehmen die Ersatzbusse zu den Minuten 08 und 38 in Richtung Krefeld-Oppum. Auch diese Busfahrt dauert 14 Minuten und somit acht Minuten länger als die reguläre Zugverbindung. Zu den Minuten 27 und 57 besteht Anschluss an die Zugverbindungen der Linie RE 10 in Richtung Duisburg Hbf.

Die meisten regulären Zugverbindungen von Krefeld-Oppum nach Düsseldorf Hbf entfallen und werden über Duisburg Hbf umgeleitet. Fahrgäste mit dem Fahrtwunsch nach Düsseldorf Hbf können mit den Zügen der Linie RE 10 bis nach Duisburg Hbf umsteigefrei fahren und dort Nahverkehrszüge nach Düsseldorf nehmen. Lediglich die Abfahrten um 5.51 Uhr, 14.21 Uhr und 17.21 Uhr ab Kleve fahren montags bis freitags umsteigefrei über Duisburg nach Düsseldorf Hbf.

Auch die meisten regulären Zugverbindungen von Düsseldorf Hbf nach Krefeld-Oppum entfallen. Fahrgäste mit dem Fahrtwunsch in Richtung Kleve werden gebeten, die Züge des Nahverkehrs in Richtung Duisburg Hbf zu nehmen. Ab Duisburg Hbf fahren die Züge der Linie RE 10 umsteigefrei bis Kleve. Lediglich die Abfahrt um 16.18 Uhr montags bis freitags und die Abfahrt um 19.18 Uhr montags bis donnerstags verkehren ab Düsseldorf Hbf umsteigefrei über Duisburg Hbf nach Kleve. Zwischen Krefeld Hbf und Düsseldorf Hbf kann alternativ auch die Linie U76 genutzt werden.

Im Zeitraum dieser Baumaßnahme sind die Fahrkarten von/bis Düsseldorf Hbf auch über Duisburg Hbf gültig. Der Ersatzfahrplan ist auf www.nordwestbahn.de verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien www.bahn.de und mobil.vrr.de abrufbar.