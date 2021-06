Kreis Kleve: Beliebte Kneipenquiz kommt wieder in die Dörfer

Kreis Kleve. Die Tour mit der WDR-2-Moderatorin Steffi Neu startet nach der Coronazwangspause wieder. Die Termine werden nachgeholt.

Steffis Kneipenquiz kommt wieder in die Dörfer: Von August 2021 bis Juni 2022 ist der Tourkalender voll, 36 Abende im ganzen Westen wird WDR 2-Moderatorin Steffi Neu mit ihrem Team rocken. „Endlich!“, freut sich Steffi Neu. Von Ascheberg bis Davensberg, von Brüggen bis Ibbenbüren wird die Niederrheinerin unterwegs sein. „Die Tour 2020 war so gut wie ausverkauft und musste dann verschoben werden – aber jetzt werden wir überall auftauchen. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit“, erläutert Steffi Neu.

Für jede Veranstaltung aus 2020 wurde ein Ersatztermin in 2021 oder 2022 gefunden

Mit ihrer Band „Pocket Party“, mit Comedian René Steinberg und vielen prominenten Gästen wird sie in den Gaststätten, Kneipen, Wirtshäusern, Sälen und Biergärten in den kleinen Dörfern auftauchen. Präsentiert wird die Tour von WDR 2. Für jede Veranstaltung aus 2020 wurde ein Ersatztermin in 2021 oder 2022 gefunden. „Allerdings haben wir die Reihenfolge etwas verändert, denn wir beginnen im Sommer zunächst draußen, nutzen dann im Herbst in die großen Säle, bevor wir anschließend in die kleinen Räuberhöhlen einfallen“, sagt Steffi Neu.

Auch in Uedem, Goch, Kleve und Kalkar im Kreis Kleve wird Steffis Kneipenquiz Station machen. Ersatztermin für die ursprünglich am 27. Mai 2020 in Uedem geplante Veranstaltung ist nun der 10. August. An diesem Tag wird Steffis Kneipenquiz um 19 Uhr unter freiem Himmel am Gästehaus im Grünen gastieren – ebenso wie am Folgetag, 11. August. Der Ersatztermin für den ursprünglich am 18. Juni 2020 geplanten Quizabend in Goch-Kessel ist nun der 12. August 2021: Die Veranstaltung findet ab 19 Uhr draußen am Haus am See statt. Und auch in Kleve in der Gaststätte „Puppa Schmitz“, Tanzpalast Bresserberg, holt Steffi Neu den ausgefallenen Termin vom 30. April 2020 nach – und zwar am 21. Dezember 2021 ab 19 Uhr. In Kalkar-Appeldorn wird am 7. April 2022 ab 20 Uhr im Wirtshaus Op den Huck geraten – als Ersatz für den ausgefallenen Abend am 8. Oktober 2020.

Auch Thorsten Sträter, Mirja Boes, Ingrid Kühne, Herbert Knebel, die Copa-Boys, Frank Goosen und Bernd Stelter werden dabei sein

WDR2-Freudenbringer Rene Steinberg ist Steffis treuer Begleiter auf dieser Tour. Aber auch Thorsten Sträter, Mirja Boes, Ingrid Kühne, Herbert Knebel, die Copa-Boys, Frank Goosen und Bernd Stelter werden dabei sein.

Tickets zum Preis von 27 Euro gibt es bei Eventim, alle Infos auf steffis-kneipenquiz.de oder wdr2.de.

