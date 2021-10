Kreis Kleve: Berufsausbildung bietet jungen Menschen Chancen

Kreis Kleve. Die Unabhängigkeit von Sozialleistungen ist ein Ziel: Das Jobcenter im Kreis Kleve startet eine Nachvermittlungsaktion.

Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung fällt der gute Start ins Erwerbsleben leichter. Auch Handwerk, Handel, Dienstleister und Industrie benötigen qualifizierten Nachwuchs, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Aktuell zeigt sich, dass sich die Corona-Pandemie auch auf den Ausbildungsmarkt auswirkt: Im Kreis Kleve wurden mit rund 1600 angebotenen Ausbildungsstellen etwa 8,3 Prozent weniger Plätze angeboten als im Vorjahr. Erfreulich ist, dass bislang gut 1300 Ausbildungsverträge abgeschlossen wurden.

Die Ausbildung eröffnet den jungen Menschen eine gute berufliche Perspektive

Diese eröffnen den jungen Menschen eine gute berufliche Perspektive. Von den derzeit 9952 sogenannten „erwerbsfähigen Leistungsberechtigten“, die auf Unterstützung durch das Jobcenter angewiesen sind, gehören 1589 oder 15,9 Prozent der Zielgruppe der „Unter 25-Jährigen“ an. Für diese Gruppe ist das Thema „Ausbildung“ von zentraler Bedeutung.

„Eine Ausbildung ist ein guter ‚Startschuss‘ ins Berufsleben. Sie bietet die Chance auf Unabhängigkeit von Sozialleistungen“, erläutert Landrätin Silke Gorißen. „Deshalb unterstützt das Jobcenter Kreis Kleve solche Fälle, bei denen der noch unversorgter Bewerber oder die noch unversorgte Bewerberin und der freie Ausbildungsplatz noch nicht zueinander gefunden haben.“

Das Jobcenter Kreis Kleve kann Unternehmen mit einem „Ausbildungszuschuss“ unterstützen. Hierbei handelt es sich um einen Zuschuss zur Ausbildungsvergütung in Höhe von 300 Euro pro Monat in Vollzeit, wenn das Unternehmen einen Ausbildungssuchenden mit schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen einstellt und diesen während der Ausbildung besonders betreut und unterstützt. Eine weitere Unterstützung bietet der so genannte „Nachvermittlungsprozess“, der in diesem Jahr erneut gemeinsam vom Jobcenter Kreis Kleve, von der Niederrheinischer IHK und von der Handwerkskammer Düsseldorf durchgeführt wird. Ziel ist es, die nach wie vor unbesetzten Ausbildungsstellen und unversorgten Bewerberinnen und Bewerber durch eine umfassende Beratung zueinander zu bringen.

Mehr Infos zum Ausbildungszuschuss, zum Nachvermittlungsprozess und weiteren Förderangeboten für Ausbildungssuchende liefert Alisa Fleskes, Projektkoordinatorin U25 des Jobcenters Kreis Kleve, 02821/85-339. Wer einen Ausbildungsplatz sucht, kann sich über das Internetportal „JobZentrale Kreis Kleve“ informieren. Freie Ausbildungsstellen stehen unter www.jobnews.info/kle/ausbildung.

