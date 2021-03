Kreis Kleve: Der Nabu ist auf die Brutsaison vorbereitet

Kreis Kleve. Viele freiwillige Helfer packten Beim Nabu Niederrhein mit an. Dabei gab es eine Rettungsaktion für Krebsschere, einer gefährdeten Wasserpflanze.

Die Brutsaison hat begonnen und damit ist auch die Zeit für einen Großteil der Landschaftspflege, wie den Rückschnitt von Gehölzen oder das Freischneiden von Gewässern in den Naturschutzgebieten vorbei. Wie jedes Jahr waren neben den Haupt- und Ehrenamtlichen der Nabu-Naturschutzstation Niederrhein die Absolventinnen und Absolventen des Freiwilligenjahres in den betreuten Gebieten aktiv.

Rettungsaktion des Nabu für die Krebsscheren

Highlight war eine Rettungsaktion der Krebsschere, einer deutschlandweit gefährdeten Wasserpflanze. Normale Gartenarbeit startet meist, wenn es wieder wärmer wird. Im Naturschutz ist dies anders: Hier müssen bis Anfang März viele Arbeiten abgeschlossen sein, um die Tiere in der Brutsaison nicht zu stören. Klassische Aufgabe im Winter ist etwa das Freischneiden von Blänken und Senken, also kleiner flacher Wassertümpel.

Pia Kraemer, eine Absolventin des Freiwilligen Ökologischen Jahres der Klever Biostation, erzählt: „Die Wiesenvögel stochern im Ufermatsch nach Nahrung. Das können sie aber nur gefahrlos tun, wenn sie ihre Umgebung gut überblicken können. So können sie sich vor natürlichen Feinden rechtzeitig in Sicherheit bringen.“ Die Freiwilligen legten mit dem Freischneider unter anderem zugewachsene und zugewucherte Flächen in der Düffel, der Hetter und dem Kranenburger Bruch frei.

„Am Anfang meines freiwilligen Jahres hätte ich nicht gedacht, dass im Winter so viel zu tun ist und das auch noch hauptsächlich draußen“, erzählt Kraemer. Sie freut sich, dass die Wiesenvögel dort jetzt wieder bessere Bedingungen vorfinden. Ihr persönlicher Höhepunkt der Wintersaison war eine Rettungsaktion der Krebsscheren, die auf der Roten Liste der gefährdeten Arten stehen. Um sich vor der Kälte im Winter zu schützen, sinken diese Pflanzen auf den Grund von Gewässern.

„Deshalb bin ich mit meinem ‚Mitfreiwilligen‘ Florian in Wathosen und mit Harke ausgestattet in eine Blänke gestiegen und habe die Krebsscheren vom Boden abgesammelt. Wir standen bis über den Bauch im Wasser. Und es fühlte sich schon ganz schön eisig an“, erzählt Kraemer. „Aber es gab einen guten Grund dafür.“ Das Gewässer war über die Jahre immer mehr zugewachsen. Am Boden hatte sich eine dicke Schicht aus abgestorbenem Pflanzenmaterial angesammelt. Ohne Krebsscheren konnte die Blänke dann freigeschnitten und entschlammt werden. Das trägt zur ihrer Erhaltung und zur ökologischen Aufwertung bei.

„Rettungsaktion geglückt und etwas Spannendes über die Natur gelernt“

Nach Beendigung der Maßnahme wurden die Krebsscheren wieder zurückgesetzt. „Rettungsaktion geglückt und etwas Spannendes über die Natur gelernt“, lacht Kraemer, deren FÖJ noch bis Ende Juli dauert. „Ich kann nur jedem empfehlen, nach der 10. oder 12. Klasse ein Freiwilligenjahr zu machen. Hier in der Station ist es besonders abwechslungsreich – Büroarbeit, Arbeit mit Kindern, Außeneinsätze, Social Media betreuen und alles, was noch so anfällt. Ab Sommer stehen wieder vier Plätze zur Verfügung.“

Wer Interesse an einem Freiwilligenjahr hat: 02821/713 988-0 oder info@nabu-naturschutzstation.de