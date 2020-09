Kreis Kleve: Die Arbeitslosigkeit ist nur leicht gestiegen

Kreis Kleve. Genau 9.954 Menschen waren nach Angaben der Agentur für Arbeit im August im Kreis Kleve arbeitslos gemeldet. Das ist ein Anstieg um 1,1 Prozent.

Im August waren im Kreis Kleve 9.954 Menschen arbeitslosgemeldet. Das ist ein Anstieg um 109 Personen oder 1,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die Arbeitslosigkeit um 1.135 Personen oder 12,9 Prozent höher. Die Arbeitslosenquote veränderte sich im Vergleich zum Vormonat nicht und lag weiter bei 5,9 Prozent.

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung nahm die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat um 49 Personen oder 1,1 Prozent auf 4.412 Personen zu. Gegenüber dem Vorjahresmonat sind das 1.188 Personen oder 36,8 Prozent mehr. Im Bereich der Grundsicherung werden bei den Job-Centern im Kreis aktuell 5.542 arbeitslose erwerbsfähige Hilfebedürftige betreut. Das sind 60 Personen oder 1,1 Prozent mehr als im Vormonat und 53 Personen oder 0,9 Prozent weniger als im August 2019. Aus einer Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt meldeten sich im August 620 Personen arbeitslos. Das entspricht einem Rückgang zum Vormonat um 21, oder 3,3 Prozent, und zum Vorjahr um 116 Personen oder 15,8 Prozent.

Gleichzeitig meldeten sich 623 Personen aus der Arbeitslosigkeit ab, um eine Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt aufzunehmen. Das ist zum Vormonat eine Zunahme um 122 Personen oder 24,4 Prozent und zum Vorjahr um 62 Personen oder 11,1 Prozent. Im Kreis Kleve haben im März 6.963 Personen und 1.188 Betriebe verkürzt gearbeitet. Im Berichtsmonat meldeten die Arbeitgeber im Kreis Kleve insgesamt 392 neue Stellen. Das sind 73 Stellen oder 22,9 Prozent mehr als im Juli und 40 Stellen oder 9,3 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Bei den Arbeitgebern steigt die Nachfrage nach Arbeitskräften und es konnten mehr Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden, weil sie eine neue Stelle gefunden haben. Das alles sind gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt. „Vergessen darf man jedoch nicht, dass zahlreiche Unternehmen und ihre Beschäftigten noch in Kurzarbeit sind“, so Markus Brandenbusch, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit. „Im letzten Monat haben wir festgestellt, dass die Arbeitslosmeldungen von jungen Menschen nach dem Ende ihrer Ausbildung durch verschobene Abschlussprüfungen teilweise ausblieben. Im August wurde dies nun nachgeholt. Erfahrungsgemäß gelingt frisch ausgebildeten Fachkräften recht problemlos der Einstieg in den Arbeitsmarkt. Damit rechne ich grundsätzlich auch in diesem Jahr, zumal die Stellenmeldungen der Unternehmenerneut etwas zugelegt haben“, ergänzt Brandenbusch.

Im gesamten Agenturbezirk waren im August 27.326 Arbeitslose gemeldet

Im gesamten Agenturbezirk (Kreis Wesel und Kreis Kleve) waren im August 2020 insgesamt 27.326 Arbeitslose gemeldet. Gegenüber dem Vormonat waren das 482 Personen oder 1,8 Prozent mehr. Der Vorjahresvergleich zeigt einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 3.585 Personen oder 15,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent (Vorjahr:5,8 Prozent). 39 Anzeigen für konjunkturelle Kurzarbeit gab es vom 1. bis 26. August im Agenturbezirk.