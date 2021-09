Kreis Kleve: Die Bundespolizei stellt fünf Strafanzeigen

Kreis Kleve. Die Bundespolizeiinspektion Kleve hat mit anderen Sicherheitsbehörden an und auf den Autobahnen A 57, A 40, A 52 und A 61 Kontrollen durchgeführt.

Die Bundespolizeiinspektion Kleve hat am 17. und 18. September gemeinsam mit den benachbarten Sicherheitsbehörden an und auf den Bundesautobahnen A 57, A 40, A 52 und A 61 in den Landkreisen Kleve und Viersen stationäre und mobile Kontrollen durchgeführt. An beiden Tagen wurden insgesamt 297 Fahrzeuge und 399 Personen angehalten und überprüft.

Zwei Haftbefehle konnten vollstreckt werden

Hierbei wurden durch die Beamtinnen und Beamten zahlreiche Verstöße festgestellt. Insgesamt gab es fünf Strafanzeigen wegen diverser Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, sieben Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie 27 Ordnungswidrigkeiten Anzeigen (Verkehrsdelikte). Zudem wurde ins sechs Fällen die Entnahme einer Blutprobe wegen Fahren unter berauschender Mittel angeordnet. Bei 13 Personen waren Fahndungsnotierungen (Vollstreckung von Geldbußen und Aufenthaltsermittlungen) in den polizeilichen Fahndungssystemen gespeichert. Weiterhin konnten zwei Haftbefehle vollstreckt werden.

Insgesamt waren am Freitag 68 Beamte von Bundespolizei, Koninklijke Marechaussee, Autobahnpolizei Düsseldorf, der Kreispolizei Viersen und des Hauptzollamtes Krefeld und am Samstag 33 tätig. Neben der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität standen auch Aspekte der Verkehrssicherheit im Vordergrund.

