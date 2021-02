Kreis Kleve: Die Sparkasse will mit neuem Fördertopf helfen

Kreis Kleve. Die Sparkasse Rhein-Maas hat sich entschlossen, ihr Vereinsförderprogramm „Gemeinsam da durch“ neu aufzulegen – mit 50.000 Euro aus dem PS-Sparen.

Zum Ende des ersten Lockdowns im Mai 2020 hatte die Sparkasse Rhein-Maas zwei Förderprogramme „Gemeinsam da durch“ für Vereine und „Kleine Museen“ aufgelegt, deren Resonanz alle Erwartungen übertraf: schließlich wurden 104 Vereine und 20 Museen mit mehr 90.000 Euro unterstützt.

Fördermaßnahmen, die regional geholfen haben, aber auch überregional auf positive Resonanz stießen. So finden sich auch das Klever Schuhmuseum und „Mannis Kleines Museum“ in Emmerich in einem bundesweit ausgespielten Spot wieder (Suchwort „Kleine Museen“ auf www.sparkasse.de).

Mit dem zweiten Lockdown, dessen Ende noch nicht sicher absehbar ist, werden erneut auch die Vereine und gemeinnützigen Organisationen auf eine harte Probe gestellt: Kultureinrichtungen sind geschlossen, gemeinsames Musizieren oder Sporttreiben ist nicht möglich, soziale Einrichtungen können ihre Hilfe nicht anbieten, aber auch gesellige Veranstaltungen und Treffen können nicht stattfinden. Dies alles kann Vereine an die Belastungsgrenze bringen und erst recht die dort ehrenamtlich Tätigen – viele von Ihnen gehören auch zu den Risikogruppen und so wächst die Sorge, dass so mancher von ihnen nach Lockerung der Beschränkungen nicht wieder in die ehrenamtliche Tätigkeit zurückfinden wird.

„Wir fühlen uns dem Ehrenamt, den Menschen und Vereinen in der Region verbunden“

Daher hat die Sparkasse Rhein-Maas sich entschlossen, ihr Vereinsförderprogramm „Gemeinsam da durch“ neu aufzulegen: „Wir fühlen uns dem Ehrenamt, den Menschen und Vereinen in der Region verbunden – wir versuchen da zu helfen, wo öffentliche Hilfsprogramme Lücken haben, wo Vereine erst neu in Not geraten oder tolle Ideen für die Aufrechterhaltung oder Wiederaufnahme des Betriebs entwickeln“ so Sparkassenvorstand Michael Wolters zur Begründung für die Neuauflage eines Fördertopfes mit bis zu 50.000 Euro aus dem Zweckertrag des PS-Sparens.

Steckt ihr Verein in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, weil durch Kündigung von Mitgliedschaften oder wegfallenden Einnahmen die Existenz gefährdet ist? Oder hat sich ihr Verein in der jetzigen Krisensituation mit besonderen Aktionen für Vereinsmitglieder bzw. mit Hilfsangeboten für Risikogruppen oder Bedürftige eingesetzt? Soll mit kreativen Ideen das Vereinsleben wieder ans Laufen gebracht werden? Vereine im Geschäftsgebiet der Sparkasse Rhein-Maas, die durch die Krise finanzielle Einbußen erleiden, können Unterstützung aus dem Fördertopf beantragen. Informationen und Antragsformular gibt es unter www.sparkasse-rhein-maas.de/ vereinsfoerderung, Antragsschluss ist der 19. Februar.