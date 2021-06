Kreis Kleve: Die Übersichtskarte fürs Stadtradeln ist fertig

Kreis Kleve. Das Stadtradeln im Kreis Kleve ist jetzt gestartet. Für die Teilnehmer gibt’s einen neuen Pocketplaner kostenfrei bei jedem Bäcker.

Das Knotenpunktsystem im Kreis Kleve, das nach dem Vorbild der niederländischen Nachbarn das Radfahren im Kreisgebiet erleichtert, wurde beim Kreis Kleve zum wahren Renner. Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve hat nun passend zum anstehenden Stadtradeln eine kostenfreie Übersichtkarte über das gesamte Knotenpunktsystem im Kreis Kleve herausgebracht.

Der Pocketplaner ein bequemer Begleiter für jede Fahrradtour

Mit seinem handlichen Format ist der Pocketplaner ein bequemer Begleiter für jede Fahrradtour und zeigt im ausgefalteten Format alle Knotenpunkte im Kreis Kleve. Ergänzt wird die Übersicht mit hilfreichen Informationen über die Funktion des Knotenpunktsystems, zu Lenkerkarten, zu Ladestationen für e-Bike-Fahrer, zu Fähren und über die Möglichkeit, das Verleihsystem der grünen Niederrheinräder zu nutzen. „Für die Fahrrad-Begeisterten im Kreis Kleve wird es nun noch einfacher, das Knotenpunktsystem zu nutzen und sich zu orientieren,“ freut sich die Wirtschaftsförderung.

Hilfreich werden die Pocketplaner in den kommenden Wochen wohl auch für die Teilnehmer des diesjährigen Stadtradelns im Kreis Kleve werden. „Mit dem Rad zum Einkaufen“ ist die gemeinsame Aktion des Kreises Kleve, aller Städte und Gemeinden im Kreis und der Kreis-WfG überschrieben, die die Teilnehmer bis 11. Juli dazu aufruft, 21 Tage lang möglichst viele alltägliche Fahrten mit dem Fahrrad zu erledigen. Für die Wirtschaftsförderung nimmt Claudia Dirks aus Goch hierbei eine ganz besondere Vorreiterrolle ein: Denn die bei Apollo Milchprodukte arbeitende Nachbarin von der Hoffmannallee 55 in Kleve legt all diese Alltagswege bereits seit vielen Jahren bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad zurück und gehört damit ganz klar zu den „Stadtradeln-Stars“ im Kreis Kleve.

Auf dem Arbeitsweg nach Kleve und zurück legt die Gocherin jeden Tag 35 Kilometer zurück

Allein auf dem Arbeitsweg nach Kleve und zurück legt die Gocherin jeden Tag 35 Kilometer zurück und wird dabei regelmäßig erkannt und angesprochen. „Wenn ich auf meine Begeisterung fürs Fahrradfahren angesprochen werde, zitiere ich immer wieder gerne die Aussage „Bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche mit dem Angenehmen so innig verbunden, wie beim Fahrrad“ von Adam Opel“, so Claudia Dirks. Stolze 3.000 Kilometer legt sie so in jedem Jahr mit dem Fahrrad zurück. Während des Stadtradelns wird Claudia Dirks dann drei Wochen komplett auf das Auto verzichten und im Blog des Kreises Kleve von ihren Erfahrungen berichten. „Ich möchte in dieser Zeit mindestens 50 bis 100 Kilometer pro Tag mit dem Fahrrad zurücklegen und hoffe, dass sich viele Menschen anschließen.“

Mehr Infos unter www.stadtradeln.de/kreis-kleve.

