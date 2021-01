Kreis Kleve: Englische Coronavirus-Mutation nachgewiesen

Kreis Kleve Ein Mann aus dem Kreis Kleve ist mit der deutlich ansteckenderen englischen Mutation des Coronavirus infiziert. Warnung vor Reisen.

Bei einem Mann aus dem Kreis Kleve wurde die englische Mutation B.1.1.7 des Coronavirus nachgewiesen. Das teilte der Kreis Kleve bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag mit. Bei dieser Mutation wird angenommen, dass sie deutlich ansteckender ist als die bisher weltweit dominante Variante des Coronavirus.

Laut Kreisverwaltung befand sich die infizierte Person aus dem Kreisgebiet bereits wegen eines positiven Corona-Tests in Quarantäne. Die vom Gesundheitsamt durchgeführte Anamnese ergab einen Urlaubskontakt mit einem Ehepaar aus Großbritannien, das ebenfalls später positiv getestet wurde. Aufgrund dieses Hinweises und der Tatsache, dass der Mann innerhalb kürzester Zeit mehrere Personen angesteckt hatte, wurde ein erneuter Corona-Test mit einer sogenannten "Gen-Sequenzierung" durchgeführt, der nun zu einem positiven Nachweis der englischen Coronavirus-Mutation führte.

Landrätin warnt vor Reisen

"Das Coronavirus wie auch seine Mutationen kennen keine Grenzen. Der nun nachgewiesene Fall zeigt, wie schnell auch die ansteckendere Variante ihren Weg in weitere Länder findet", so Landrätin Silke Gorißen. "Der Nachweis der englischen Corona-Mutation im Kreis Kleve führt uns in aller Deutlichkeit vor Augen, dass wir alle uns an die Hygiene- und Abstandsregeln halten müssen und dass jede Reise ein besonderes Ansteckungsrisiko mit sich bringt."

