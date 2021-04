Kreis Kleve: Geringqualifizierte brauchen mehr Chancen

Schon jetzt gibt es zu wenig Pflegekräfte, um dem Bedarf pflegebedürftiger Menschen in den ambulanten und stationären Angeboten gerecht zu werden. Deswegen sollten Fördermaßnahmen zur beruflichen Weiterbildung von Geringqualifizierten ausgeweitet und verbessert werden, kommentiert Andreas Fateh, geschäftsführender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände im Kreis Kleve.

Kreis Kleve. Die Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände im Kreis Kleve fordert eine bessere und qualifiziertere Weiterbildung für die Mitarbeiter.

Eine Weiterbildung im Beruf dient der Bekämpfung des Fachkräftemangels und der Vermeidung von Arbeitslosigkeit. Deswegen sollten Fördermaßnahmen zur beruflichen Weiterbildung von Geringqualifizierten ausgeweitet und verbessert werden, kommentiert Andreas Fateh, geschäftsführender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände im Kreis Kleve den neuen Arbeitslosenreport. Er fordert, dass die Angebote sich viel stärker an individuellen Bedarfen orientieren und mehr begleitende soziale Unterstützung bieten müssen.

59,5 Prozent der Beschäftigten im Kreis Kleve, denen die Arbeitsagentur 2019 eine berufliche Weiterbildung mitfinanzierte, hatten keine abgeschlossene Berufsausbildung. Vor allem ältere Arbeitnehmer (29,76 Prozent) und Alleinerziehende (4,76 Prozent) werden hier jedoch noch zu wenig gefördert, stellt die Arbeitsgemeinschaft fest. „Wir benötigen innovative, passgenaue Weiterbildungsangebote, um lernungewohnte und gering qualifizierte Personen besser zu erreichen“, fordert der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände im Kreis Kleve. Eine stärkere Modularisierung und Teilzeit-Lernangebote, längere Lernzeiten sowie Anerkennung von erreichten Zwischenzielen könnten Bausteine sein, damit mehr Geringqualifizierte die derzeitige durch Corona bedingte Krise am Arbeitsmarkt als Chance für Weiterbildung erkennen.

Gefördert werden sollten die Übernahme von Fahrtkosten oder eine gute Kinderbetreuung

Gefördert werden sollten beispielsweise auch die Übernahme von Fahrtkosten oder eine gute Kinderbetreuung. „Die gesetzlichen Rahmenbedingungen lassen solche Unterstützungs- und Fördermaßnahmen zu, die Arbeitsagentur sollte ihren Ermessensspielraum stärker ausschöpfen“, fordert Andreas Fateh. Auch könnte eine unterstützende, dezentrale Lernbegleitung beispielsweise in Kooperation mit Trägern der Freien Wohlfahrtspflege viel dazu beitragen, dass gerade benachteiligte Personen ihre Weiterbildungschancen ergreifen und nutzen.

Run auf die Engpassberufe

Die meisten beruflichen Weiterbildungen wurden 2019 im Kreis Kleve in der Fahrzeugführung im Straßenverkehr (25,6 Prozent von insgesamt 168 Fördermaßnahmen) und in der Altenpflege (10,1 Prozent) gefördert. Fahrzeugführung im Straßenverkehr und Altenpflege gehören zu den sogenannten Engpassberufen, für die die Weiterbildung zu Fachkräften von der Bundesagentur besonders gefördert wird. „Insbesondere der Altenpflegeberuf ist von enormer gesellschaftlicher Bedeutung und der Bedarf ist riesig.“

Deswegen freue es die Wohlfahrtsverbände, wenn hier Menschen für Tätigkeiten in der Pflege begeistert und qualifiziert werden können, so der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände im Kreis Kleve. Die Wohlfahrtsverbände sähen sich in einer Mitverantwortung, Weiterbildungsangebote für die neuen generalistischen Berufsbilder der Pflegefachassistenz sowie der Pflegefachfrau und des Pflegefachmannes zu konzipieren.

Den Betrieben bei der Weiterbildung entgegenkommen

In den Fällen, in denen Beschäftigte wegen einer Weiterbildung ihrer normalen Arbeit nicht voll nachkommen können, benötigen Betriebe Zuschüsse, um Löhne weiterzahlen zu können. „Gerade Beschäftigte mit niedrigen Löhnen können während einer beruflichen Weiterbildung nicht auf Einkommen verzichten, da sie meist keinerlei Rücklagen haben“, sagt Fateh. Deshalb hätten bisher zu oft ausgerechnet diejenigen darauf verzichtet, die eine fundierte Weiterbildung besonders benötigten. „Wir begrüßen die Möglichkeit des Entgeltzuschusses für die Betriebe für alle Weiterbildungsmöglichkeiten ausdrücklich und wünschen uns, dass in Zukunft Betriebe im Kreis Kleve davon angemessen Gebrauch machen werden“, bekräftigt der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände im Kreis Kleve.

Im Kreis Kleve gab es 2019 genau 46 Förderungen mit einem Arbeitsentgeltzuschuss für die berufliche Weiterbildung. Auch müsse man den Betrieben helfen, vorübergehenden Ersatz zu finden für die Beschäftigten, die dafür freigestellt werden, so Andreas Fateh. Die Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände regt deshalb an, Konzepte in Kooperation mit den Beschäftigungsträgern zu entwickeln, um solche Stellen zum Beispiel mit Langzeitarbeitslosen zu besetzen.