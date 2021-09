Kreis Kleve: GPS-Geräte auf den Höfen gestohlen

Kalkar/Uedem. Die Polizei meldet zwei Diebstähle von GPS-Geräten von landwirtschaftlichen Betrieben in Kalkar-Hönnepel und Uedemerfeld.

Im Kreis Kleve ist es erneut zu Diebstählen von hochwertigem GPS-Zubehör aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen gekommen. Laut Polizei ereigneten sich die Taten zwischen Donnerstag, 9. September, und Samstag, 11. September.

Die Täter verschafften sich Zugang zu mehreren Ackerschleppern

In Kalkar-Hönnepel begaben sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag, 22.30 Uhr, und Freitag, 10. September, 9 Uhr, auf das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Rheinstraße. Hier verschafften sie sich Zugang zu mehreren Ackerschleppern in einer Offenscheune und bauten GPS-Antennen und Zubehör aus. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung.

Im Zeitraum von Freitag, 19.30 Uhr, bis Samstag, 11. September, 9.30 Uhr, verschafften sich ebenfalls unbekannte Täter Zugang zur Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Straße Kirsel in Uedemerfeld. Aus zwei Traktoren entwendeten die Unbekannten GPS Tracker und Zubehör und flüchteten danach mit ihrer Beute. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelte, ist bislang unklar.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen unter 02821/5040.

