Kreis Kleve. Die NRZ erfragte das Anmeldeverhalten der Grundschul-Eltern im Kreis Kleve. In Kalkar-Appeldorn und in Kleve-Reichswalde ist es auffällig.

An den meisten Grundschulen im Kreis Kleve stehen die Anmeldezahlen für die Erstklässler fest. Die NRZ fragte das Anmeldeverhalten der Grundschul-Eltern ab. Auffallend sind wieder einmal – wie schon in 2015 – die Anmeldezahlen in Kalkar-Appeldorn. Aber die Heinrich-Eger-Grundschule Appeldorn ist in diesem Jahr noch in ihrem Bestand gesichert. Dagegen ist die Nachfrage in Kleve-Reichswalde unverändert hoch, vermutlich zu hoch.

Kalkar: Wie bei den weiterführenden Schulen (bei denen die Realschule Kalkar sehr wenig Nachfrage erlebte), ist auch bei den Grundschulen die Stadt Kalkar das interessanteste Pflaster. Die Heinrich-Eger-Grundschule Appeldorn zählte 26 Anmeldungen – 47 waren es in 2019, so viele wie nie zuvor. Es hatte eine große Unterstützungswelle gegeben, als es politisch um Auslaufen der Schule, Zusammenlegen oder Retten ging. Im Jahr zuvor waren 25 Schüler eingeschult worden. Solange die Schule mehr als 92 Kinder insgesamt beschult, ist ihr Bestand gesichert, erklärt Fachbereichsleiter Andreas Stechling der NRZ. Die Josef-Lörks-Grundschule Kalkar hat 68 Anmeldungen (im Jahr zuvor 59, davor 69). An der St. Luthard-Grundschule Wissel sind 49 Kinder anmeldet, in Vorjahren jeweils 51.

Kleve: Für die Grundschule An den Linden in Kleve gab es 102 Anmeldungen (Vorjahr 89), Karl-Leisner-Schule 69 (Vorjahr 70), Montessorischule Spyckstraße 34 (im Vorjahr 39), Willibrordschule Kellen 70 Anmeldungen (Vorjahr 81), Marienschule Materborn 64 (Vorjahr 52), Johanna-Sebus Rindern 45 (im Vorjahr 39). Für St. Michael Reichswalde gab es 56 Anmeldungen (im vorigen Jahr 48 Einschulungen) Ob alle Kinder dort angenommen werden, stehe noch nicht fest, so die Stadtsprecherin Katrin Berns auf NRZ-Nachfrage. Außerdem laufen derzeit noch die Prüfungen im Rahmen der Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung (AO-SF). Die endgültigen Zahlen werden voraussichtlich kurz vor den Osterferien feststehen.

Bedburg-Hau: Grundschule Hau 40 Anmeldungen (Vorjahr 54 Einschulungen), St. Markus Schneppenbaum 37 (Vorjahr 47), St. Markus Hasselt 26 angemeldete Kinder (zuvor 27 Einschulungen).

Kranenburg: An der Christophorus-Grundschule in Kranenburg wurden 49 Erstklässler, an der in St.-Georg-Schule in Nütterden 54 Schulanfänger angemeldet. Sie laufen je zweizügig.

Uedem: Bei der Freien Waldorfschule Niederrhein Aue mit Sitz in Uedem, die 2019 eröffnet hat, soll am Samstag, 14. März, noch einmal ein Vormittag der offenen Tür Eltern Einblicke geben. Es gibt an dieser privaten, sogenannten Ersatzschule kein Stichdatum für Anmeldungen.

In Goch sind die Zahlen noch nicht erhoben.