Das St. Antonius-Hospital in Kleve.

Gesundheit Kreis Kleve: Immer mehr Menschen mit Problemen am Herz

Kreis Kleve. Im Jahr 2019 mussten 1.885 Menschen aus dem Kreis Kleve wegen Herzinsuffizienz im Krankenhaus vollstationär versorgt werden.

Die meisten Krankenhausaufenthalte im Kreis Kleve gab es wegen Herzinsuffizienz: Im Jahr 2019 wurden 1.885 Menschen aus dem Kreis Kleve wegen einer Herzinsuffizienz vollstationär in einem Krankenhaus behandelt, davon 970 Männer und 915 Frauen. Dies geht aus den aktuellsten Zahlen des Statistischen Landesamts NRW hervor. „Damit war die Herzschwäche die häufigste Ursache für einen stationären Krankenhausaufenthalt im Kreis“, so Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic.

Nicht mehr genug Sauerstoff für den Körper

An zweiter Stelle folgte Angina pectoris mit 1.340 Fällen vor der chronischen obstruktiven Lungenkrankheit (COPD) mit 1.295 Fällen.Die Herzinsuffizienz ist eine Erkrankung des Herzens, bei welcher der Herzmuskel nicht mehr in der Lage ist, den Organismus mit ausreichend Blut, und damit mit Sauerstoff und Nährstoffen, zu versorgen. Die meist schleichend fortschreitende, chronische Erkrankung trifft etwa jeden zehnten Bundesbürger über 70 Jahre und ist häufig die Folge eines schlecht eingestellten Bluthochdrucks, einer koronaren Herzkrankheit oder eines Herzinfarkts.

Allerdings können auch entzündliche Herzmuskelerkrankungen, genetische Veranlagungen oder Veränderungen der Herzklappe zur Herzschwäche führen. Mittlerweile ist die Herzinsuffizienz sogar die einzige Herzkrankheit, bei der mehr Frauen als Männer vollstationär im Krankenhaus behandelt werden müssen. Pro 100.000 Einwohner lag die Hospitalisationsrate 2017 in Deutschland bei den Frauen bei 520, bei den Männern dagegen nur bei 475. Die Ursache hierfür ist vermutlich, dass Frauen durchschnittlich älter werden als Männer und damit auch das Risiko für eine Herzinsuffizienz steigt. Die steigende Lebenserwartung in Deutschland führt auch insgesamt zu einer Zunahme dieser Erkrankung: Seit 2009 nahm der Anteil der Betroffenen unter allen gesetzlich Versicherten von 2,9 Prozent auf 3,4 Prozent zu. Dies entspricht einem Anstieg von rund 400.000 Fällen.

Eine paradoxe Zunahme bei der Herzinsuffizienz

„Die Zunahme bei der Herzinsuffizienz ist, so paradox das auch erst einmal klingen mag, allerdings auch ein Beleg für die positive Entwicklung der Herzmedizin. Viele Patienten überleben andere Herzkrankheiten, leben deshalb entsprechend länger, und bekommen in einer späteren Lebensphase eine Herzinsuffizienz“, so Michael Lobscheid.