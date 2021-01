Kreis Kleve: Niederländer wundern sich über Benzinpreise

Die Preise an den Tankstellen in Kranenburg-Wyler und in Ubbergen gleichen sich an.

Kreis Kleve Durch die CO2-Steuer wird Tanken teurer - zum Leidwesen niederländischer Autofahrer. Tankstellen in der Region bemerken keinen Effekt.

Niederländische Kunden sind in der vergangenen Woche vom Benzinpreis an deutschen Tankstellen überrascht worden. Denn das Tanken auf der deutschen Seite der Grenze scheint plötzlich ein ganzes Stück teurer geworden zu sein. Seit dem 1. Januar gilt die von der Bundesregierung eingeführte CO2-Steuer auf Bezin, Diesel, Gas und Heizöl.

Meistens lohnt es sich für Autofahrer aus den Niederlanden, doch etwas weiter zu Tankstellen auf der deutschen Seite der Grenze zu fahren. Aber manchmal ist der Unterschied zum niederländischen Kraftstoffpreis dort überraschend gering. Diesel kostete am Mittwoch in Kranenburg-Wyler 128,9 Cent und in Ubbergen 133,9 Cent.

Die Mehrheit kauft Benzin und Zigaretten

Welche Auswirkung hat da die deutsche CO2-Steuer? Laura Wellen von der Argos Tankstelle in Kranenburg-Wyler - kurz hinter der deutschen Grenze - merkt noch nicht viel. "Es ist im Januar immer ruhig. Wir können erst in einem Monat abschätzen, ob die Dieselfahrer in den Niederlanden bleiben." Übrigens: Die Mehrheit der Kunden von Argos in Wyler kauft Benzin und Zigaretten.

Auch Heinz Derksen von der Aral-Tankstelle, direkt an der Grenze in Emmerich-Elten, bemerkt bislang keine großen Veränderungen. "Wir haben immer noch genügend Kunden aus den Niederlanden." Zwar kämen in der letzten Zeit insgesamt weniger Menschen aus den Niederlanden, das führt Derksen aber auf die Corona-Beschränkungen zurück. Trotz der CO2-Steuer werde es künftig noch genug Anreize für die niederländische Kundschaft geben, ist der Tankstellenbetreiber sich sicher. "Benzin und Einkaufen ist in Deutschland ja immer noch günstiger und eine Stange Zigaretten kostet im Schnitt zehn Euro weniger."

Noch keine neuen Kunden gewonnen

Ein Blick auf die niederländische Seite der Grenze zeigt: William Elbers von der Tankstelle ‘t Meertje in Ubbergen hat auch noch keine neuen Kunden durch die Preiserhöhung in Deutschland gewonnen. Er sieht sich bereits seit 2014 in einer ungleichen Konkurrenzsituation mit deutschen Tankstellen. "Damals gab es eine Steuererhöhung, wodurch Tanken in Deutschland viel günstiger wurde. Das gab es in den 90er-Jahren schon einmal. Da bekamen die Tankstellen in der Grenzregion eine finanzielle Entschädigung von der niederländischen Regierung. 2014 aber nicht."

Elbers macht seitdem 50 Prozent weniger Umsatz. Was er damit auffängt, weniger Personal einzusetzen und gezielt beliebte Produkte zu verkaufen - etwa deutsche Brötchen, Spargel und Mundschutz. "Früher kamen Deutsche hierher, um Diesel zu Tanken, denn der war in den Niederlanden günstiger. Das war ein kleiner Ausgleich für die Niederländer, die in Deutschland Benzin tanken. Aber seit 2014 kommen die deutschen Dieselfahrer auch nicht mehr. Vielleicht werden sich niederländische Dieselfahrer in einem Monat auch nicht mehr die Mühe machen, nach Deutschland zu fahren, weil der Diesel hier genau so teuer ist. Aber es dauert immer ein bisschen, bis sich der Schalter im Kopf umlegt."