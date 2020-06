Kreis Kleve: Offene Gärten laden um Fronleichnam zum Besuch

Kleve. Am Fronleichnamswochenende können Interessierte wieder einen Blick in private Gärten im Kleverland werfen - und dabei die Juniblüte erleben.

Wie lässt es sich an einem schönen sonnigen Tag besser entspannen, als mit einem guten Buch im eigenen Garten zu sitzen? Umgeben von den liebevoll eingepflanzten bunten Blumen? Nicht erst in den vergangenen Wochen der Corona-Pandemie, werden viele Menschen ihre Gärten aufs Neue zu schätzen gelernt haben. Und die, die keinen eigenen Garten haben, zog es vermehrt in die öffentlichen Parkanlagen. Hinaus ins Grüne.

Schöne grüne Ecken gibt es am Niederrhein und rund um Kleve reichlich, da muss der Naturfreund nicht lange suchen. Doch auch ein Blick in die mit Liebe gestalteten privaten Gärten ist am langen Wochenende möglich. Im Kleverland ist die „Offene Gartenpforte“ seit vielen Jahren Tradition. Hobbygärtner laden Interessierte zu einem Besuch ein - einem Rundgang durch die eigene Idylle, in die sie viel Zeit und Mühe stecken. Auch am Fronleichnamswochenende lassen sich in einigen Gärten die Juniblüte erleben und ist bestimmt einen Ausflug wert:

Donnerstag, 11. Juni

Garten Lucenz & Bender in Bedburg-Hau von 11 bis 18 Uhr

Garten Deckers in Kleve und Viller the Garden in Goch von 11 bis 17 Uhr

gARTen Atelier Peters von 10 bis 18 Uhr

Samstag, 13. Juni

Reidelhof-Garten von 10 bis 18 Uhr

Sonntag, 14. Juni

Gärten Deckers und Theinert in Kleve von 11 bis 17 Uhr

In Goch öffnen der gARTen Atelier Peters und der Reidelhof von 10 bis 18 Uhr

Garten Galerie Grunewald und Viller the Garden von 11 bis 17 Uhr

Garten Lucenz & Bender in Bedburg-Hau von 11 bis 18 Uhr

Der Eintritt in die Privatgärten beträgt 3 Euro pro Person, heißt es auf Facebook. Wegen des Coronavirus’ können derzeit Verzehrmöglichkeiten nicht angeboten werden, schreiben die Veranstalter, die darauf hinweisen, dass die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Gäste sollen außerdem eine Mund-Nasen-Maske bereithalten.