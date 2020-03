Kreis Kleve: Polizei ist rund um die Uhr erreichbar

Kreis Kleve. Die Polizei im Kreis Kleve ist nach wie vor immer erreichbar und listet noch einmal die nötigen Rufnummern.

Die Polizei NRW Kleve ist trotz aller Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie gut vorbereitet und an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr für alle Bürgerinnen und Bürger erreichbar. Die Polizeiwachen in Kleve, Goch, Emmerich, Kevelaer und Geldern sind wie gewohnt durchgehend besetzt und auch die Kriminalpolizei nimmt weiterhin ihre Aufgaben wahr. Für Notrufe ist die Polizei wie gewohnt unter 110 zu erreichen, für medizinische Notfälle 112. Im Corona-Verdachtsfall sollte der Hausarzt oder der ärztliche Notdienst 116117 kontaktiert werden. Wer auf der Wache eine Anzeige erstatten möchte, soll sich vorher anmelden unter 02821 5040. Die Erreichbarkeiten Ihres Bezirksdienstbeamten findet man auf der Homepage der Polizei: https://kleve.polizei.nrw/bezirksdienst. Für schriftliche Anfragen hängen Briefkästen an jeder Polizeiwache.