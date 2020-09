Kreis Kleve: Rheinlandtaler für Hans-Gerd Kersten

Kreis Kleve. Der Landschaftsverband Rheinland ehrt Kerstens Beitrag zur Pflege des Dorflebens und sein Engagement für den Naturschutz.

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) zeichnet Hans-Gerd Kersten für sein Engagement im Bereich der Heimat-, Natur- und Landschaftspflege sowie der Mundartpflege mit dem Rheinlandtaler in der Kategorie „Kultur“ aus. Kersten leistet einen wichtigen Beitrag für die kulturelle Weiterentwicklung und Pflege des dörflichen Gemeinschaftslebens, die Erhaltung der örtlichen Mundart sowie zur Wiederansiedlung von Störchen in Zyfflich.

Kersten ist seit 2008 Vorsitzender des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege, der erfolgreich den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ mit durchführt. Seit 2012 ist er auch Teil der Kreisbewertungskommission des Wettbewerbs. „So gelingt es ihm immer wieder, das dörfliche Gemeinschaftsleben zu aktivieren und auszubauen, Landschaftspflege zu organisieren und nachhaltig gemeinsam mit vielen Menschen umzusetzen“, so der LVR. Außerdem ist er Geschäftsführer des Vereins „För Land en Lüj“, ein Förderkreis für Geschichte und Mundart im Kreis Kleve.

Als Mitgründer der „Stiftung Störche NRW“ engagiert sich Kersten für Störche

Kersten ist zudem in zahlreichen Beiräten, Vorständen und Kommissionen tätig: Er ist Beiratsmitglied der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Kleve sowie langjähriger Vorsitzender des grenzüberschreitenden Heimatkundevereins „Die Düffel“. Zudem ist er Gründungsvorsitzender des „Geschichts- und Heimatvereins Zyfflich“. Als Mitgründer der „Stiftung Störche NRW“ engagiert er sich erfolgreich für Störche, die sich mit der Zeit nicht nur in Zyfflich, sondern auch darüber hinaus wieder am Niederrhein angesiedelt haben. Der Rheinlandtaler wird am Montag, 5. Oktober, um 17 Uhr, im Gesellschaftshaus der LVR-Klinik in Bedburg-Hau, Buchenallee 1 berreicht. Nach der Laudatio von Bernd Krebs, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Landschaftsversammlung Rheinland, sprechen Hubertina Croonenbroek, Stellvertretende Landrätin des Kreises, und Günter Steins, Bürgermeister der Gemeinde Kanenburg, ein Grußwort.

Der LVR ehrt mit dem Rheinlandtaler herausragende Verdienste

Der LVR macht unter dem Slogan „LVR. Rheinland. Ausgezeichnet.“ herausragende Verdienste im Hinblick auf gesellschaftliches und kulturelles Engagement sowie besondere kulturwissenschaftliche oder künstlerische Leistungen sichtbar. Der Rheinlandtaler wird insgesamt 27 Mal in den Kategorien „Gesellschaft“ und „Kultur“ verliehen.