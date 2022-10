Kreis Kleve: So entsorgt man das Herbstlaub richtig

Bedburg-Hau/Goch. Laubfreie Straßen und Wege sind vor allem auch eine Frage der Sicherheit. Die Städte und Gemeinden wie Goch und Bedburg-Hau bieten Lösungen an.

Herbstzeit ist Laubzeit. Da kommt so einiges zusammen, bis die Bäume nur noch mit kahlen Ästen in den Himmel ragen. Laubfreie Straßen und Wege sind jedoch nicht nur eine Frage von Sauberkeit, sondern vor allem eine Frage der Sicherheit. Vor allem nasses Laub ist eine Unfallgefahr für alle Verkehrsteilnehmer, speziell für Zweiradfahrer. Daher ist es in den Herbstmonaten besonders wichtig, die Straßenreinigungspflicht zu erfüllen, betont die Verwaltung. Nach der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Bedburg-Hau sind viele Fahrbahnen und Gehwege regelmäßig durch die Grundstückseigentümer zu säubern. Dabei darf das Laub auf keinen Fall auf die Straße oder in die Straßenrinnen gefegt werden. Das kann zum Verstopfen der Gullys führen und das Oberflächenwasser kann nicht mehr abfließen.

Grundsätzlich kann das aufgefegte Laub über die braune Biotonne entsorgt werden

Aber wohin nun mit dem Laub? Grundsätzlich kann das aufgefegte Laub über die braune Biotonne entsorgt werden. Die ökologisch sinnvollste Möglichkeit ist jedoch, die Blätter im eigenen Garten zu kompostieren, damit zu mulchen bzw. das Laub unter Büschen und Hecken sowie unter Baumbeständen zu schichten. Blätter bieten einen guten Winterschutz für Beete und Tiere. Die Laubschicht führt dem Boden organische Substanzen und Nährstoffe zu und fördert das Bodenleben.

Goch ermöglicht kostenfrei Laub bei Schönmackers abzugeben

Die Stadt Goch ermöglicht ihren Bürgerinnen und Bürgern auch in diesem Jahr, kostenfrei Laub auf dem Betriebsgelände der Schönmackers Umweltdienste an der Siemensstraße abzugeben. Von Montag, 10. Oktober, bis zum 26. November werden dafür gekennzeichnete Container auf dem Gelände des Entsorgungsunternehmens aufgestellt. Es wird ausschließlich Laub angenommen. Es soll lose, ohne Müllsäcke oder andere Verpackungen, in die Container gegeben werden. Verantwortlich für die Entsorgung des Herbstlaubes sind auch in Goch in der Regel die Hauseigentümer.

Die Straßenreinigungssatzung sieht vor, dass es auf Gehwegen und auf der Straße jeweils vor den eigenen Grundstücken zusammengekehrt und entfernt werden muss. Da die Laubmenge oft das Fassungsvermögen der Bio-Tonnen übersteigt, bietet die Stadt Goch den Weg über den Entsorger an.

