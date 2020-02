Kreis Kleve. Einstimmig sprachen sich die Mitglieder der Wählergemeinschaften im Kreis Kleve für eine Unterstützung von Landratskandidat Peter Driessen aus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreis Kleve: Wählergemeinschaften unterstützen Driessen

Auch die Vereinigung der Wählergemeinschaften im Kreis Kleve steht hinter Peter Driessen als Landratskandidat. Auf der Mitgliederversammlung sei einstimmig beschlossen worden, den aktuellen Bürgermeister von Bedburg-Hau bei der Landratswahl am 13. September zu unterstützen, teilten die Vereinigten Wählergemeinschaften Kreis Kleve mit. Sie schließen sich damit den im Spätsommer 2019 gefassten Beschlüssen von SPD, Grünen und FDP an. Die CDU schickt Silke Gorißen ins Rennen.

Vor der Abstimmung hatte sich Driessen den Mitgliedern in einer Vorstellungsrunde präsentiert. Dabei habe sich schnell heraus gestellt, dass die Ziele und Ideen Driessens in vielen Teilen denen der unabhängigen Wählergemeinschaften entsprächen. Weitere Vorstellungsrunden bei einigen der Wählergemeinschaften der verschiedenen Kommunen hatten bereits zuvor stattgefunden.

Janssen: Driessen als offen und bürgernah kennen gelernt

„Wir haben Peter Driessen in den letzten Monaten als sehr offenen und bürgernahen Menschen kennengelernt“, so Ralf Janssen, Vorsitzender der Kreiswählergemeinschaft. „Wichtig ist uns, dass er parteiunabhängig kandidiert, aber offen für Wählergruppen und Parteien ist. So steht er aus unserer Sicht für eine größere Wählerschaft und ein breiteres Themenfeld als ein parteiabhängiger Kandidat“, so Janssen.

Als Bürgermeister der Gemeinde Bedburg-Hau sei der Kandidat mit seinen 16 Amtsjahren ein erfahrener Verwaltungschef. „Wir hoffen mit Peter Driessen als Landrat auf eine bürgerfreundliche, bürgernahe und transparente Kreispolitik. Die jahrelange Alleinherrschaft der CDU im Kreis Kleve muss ein Ende haben. Es muss wieder möglich sein, über Themen, die auf der Tagesordnung stehen, zu diskutieren. Bisher scheinen Entscheidungen oftmals im Vorfeld festzustehen“, meinen die Vereinigten Wählergemeinschaften.