Kreis Kleve: Wie das Smartphone unser Leben bestimmt

Am Dienstagabend (31.12.) endet das Jahr 2019 und ein ganzes Jahrzehnt wird gleich mitverabschiedet. Zehn temporeiche Jahre liegen hinter uns, in dem das soziale Leben vor allem durch ein Gerät verändert wurde: das Smartphone. Kaum ein Mensch besitzt kein Wisch-Telefon, das vor allem als Computerersatz im Taschenformat genutzt wird. Nach den Lobeshymnen der Anfangsjahre treten immer mehr kritische Stimmen in den Vordergrund: Das Smartphone habe uns dümmer, nervöser und weniger sozial gemacht – trotz der Social Media.

Zum Jahresausklang haben wir fünf Menschen aus dem Kreis Kleve gefragt, wie sie ihr Mobiltelefon nutzen und ob es eher ein Fluch oder ein Segen für sie ist.

Das Handy von Sigrun Hintzen ist ein Arbeitsmittel. Foto: Sigrun Hintzen

Sigrun Hintzen besitzt in Kleve eine Buchhandlung. Ein Samsung-Smartphone kaufte sie allerdings erst 2017 und nutzt es nun gemeinsam mit ihrem Mann. „Zuvor besaßen wir einen Nokia-Knochen“, sagt sie lachend. Heute nutzt sie die üblichen Apps: Whatsapp, Facebook, Instagram, um Konzerte für die Stadt Kleve anzukündigen oder Informationen zu suchen. Als Suchmaschine greift sie nicht auf Google zu, sondern hat die Öko-Variante Ecosia ausgewählt.

„Das Smartphone ist schon ein Zeitfresser. Man guckt ständig drauf, auch wenn ich die Mitgliedschaft in diversen Whatsapp-Gruppen verweigere“, sagt Hintzen. Sie erlebe, dass vor allem Erwachsene ständig das Gerät nutzen. Mit Kritik an Jugendlichen sollte man sich daher zurückhalten: „Besser mal an die eigene Nase fassen.“

Julian Trausch kommt aus Kleve, ist 15 Jahre alt und mit dem Handy quasi verwurzelt. Als er in der 6. Klasse war, erhielt er sein erstes Touch-Handy, jetzt besitzt er ein Samsung Galaxy A10. Täglich ist er mindestens vier Stunden am Handy, nutzt WhatsApp und YouTube. Instagram und Snapchat verfolgt er auch, aber diese Programme seien ihm nicht so wichtig. Das Smartphone habe für ihn eine große Bedeutung. In seiner Klasse haben alle ein Handy, und Julian nutzt mittlerweile gerne die Kalenderfunktion, um wichtige Termine nicht zu vergessen. Das neueste Handy müsse er nicht unbedingt haben, gleichwohl seien die Handys mit jeder Neuanschaffung immer größer und teurer geworden.

Munter gehe es in den WhatsApp-Gruppen zu. Während der Schulzeit waren 1000 Nachrichten täglich keine Ausnahme. Heute beschränke sich das auf 200: „Es sind viel weniger als früher“, erzählt er. Allerdings schaue er sich nicht immer alle Beiträge an – irgendwann wird es zu viel.

Julian hat das Gefühl, dass sich das Familienleben durch die Handys geändert hat. „Ich sitze mit meinem Bruder sehr oft davor“, sagt er: Filme gucken, Infos suchen, Dinge absprechen. Daher gelten zu Hause auch klare Regeln: Kein Smartphone beim Essen!

Klaro: Mit Brille und Kalender – das Handy von Willi Girmes. Foto: Willi Girmes

Willi Girmes, Sänger und Entertainer aus Goch, nutzt ein Samsung-Handy. Früher hatte er mal iPhones – „aber die wurden mir auf Malle immer geklaut“. Ganz neu muss so ein Gerät für ihn nicht sein, zumal er es hauptsächlich zum Telefonieren nutzt. Natürlich bespielt er die sozialen Medien mit neuen Videos. „Ich kriege auch Anfragen direkt über Facebook“, sagt er. Seine wichtigste App ist ein Wetterdienst, um das Wetter auf Mallorca zu checken. Was ihn aufregt: Wenn seine Kinder, die doch ständig ihr Smartphone in der Hand haben, nicht drangehen, wenn er sie anruft. „Und das passiert ständig“, wundert er sich.

Torsten Matenaers, Sprecher der Stadt Goch, hat sogar zwei Smartphones – ein Dienstgerät (iPhone 8) und ein privates. Die App Telegram ist ein fester Kommunikationskanal der Verwaltung. Überhaupt hat das Smartphone sein Leben als Pressesprecher der Stadt Goch verändert: Von der Photoapp für die Einsatzberichte der Freiwilligen Feuerwehr bis zu Instagram und Facebook: „Alles ist schneller geworden“, stellt er fest. „Man muss mitkriegen, was wer warum veröffentlicht, sonst kann man manche Dinge nicht mehr in die richtige Richtung lenken.“ Manche Leute gäben irgendwelche Informationen von sich, die mit der Realität nichts zu tun haben.

Immer am Arbeitsplatz: Das Handy von Thorsten Matenaers. Foto: Thorsten Matenaers / Stadt Goch

Maria Diedenhofen aus Kleve hat sich als Lyrikerin und Vorsitzende von „Nachbarn ohne Grenzen“ einen Namen gemacht. Ein Smartphone besitzt sie nicht – nur ein Handy, mit dem sie telefonieren kann. „Ich will nicht ständig erreichbar sein und jeden Augenblick festhalten“, sagt sie. „Ich bin ein glücklicher Weltbürger, der an allem teilhat, ohne dass ich sofort auf alles reagieren müsste.“ Mit einem Smartphone, so ihre Befürchtung, würde sie viel von ihrer ohnehin knapp bemessenen Zeit verlieren und womöglich nicht mehr so kreativ sein können. Altmodisch? „Vielleicht bin ich es, aber ich fühle mich nicht so.“