Kreis Kleve. In den vergangenen acht Jahren ist die Zahl der Fahrzeuge im Kreis Kleve um 13,8 Prozent gestiegen. 2019 waren 22.362 Autos mehr unterwegs.

Kreis Kleve: Zahl der Fahrzeuge ist deutlich gestiegen

Wer durch die Klever Innenstadt fährt, der stellt zu stets mehr Uhrzeiten fest: Die Straßen sind gestopft voll: Der Klever Ring, die Gruft, die B 220, Wiesenstraße, Hafenstraße, Tiergartenstraße – es macht nicht immer Spaß, mit dem Auto durch die Kreisstadt zu fahren.

Es werden stets mehr Autos

Der subjektive Eindruck, dass die Straßen im Kreis Kleve immer voller werden, wird durch die neuesten Zahlen der Kreisverwaltung gedeckt. Seit 2012 ist die Zahl der Fahrzeuge um 32.286 gestiegen. Für das Jahr 2019 meldet die Kreisverwaltung einen Bestand von 265.360 Fahrzeugen. Dies ist ein Anstieg innerhalb von acht Jahren um 13,85 Prozent.

Der Fahrbestand umfasst alle Kfz, darunter Autos, Lkw, Omnibusse und Krafträder. Schaut man sich nur die Zahl der Autos an, dann erkennt man hier die stärkste Zunahme.

Zwischen 2012 und 2019 stieg die Zahl der Autos auf den Straßen im Kreis Kleve um 22.362 Fahrzeuge – ein prozentualer Anstieg um 13,8 Prozent. Die Zahl der Einwohner des Kreises Kleve ist zwischen 2011 und 2017 (aktuellste Zahl) laut IT-NRW von 301.171 auf 311.270 gestiegen – plus 3,3 Prozent.

Michael Bay, Vorsitzender des Klever Verkehrsausschusses, sieht die Zeit für eine Wende gekommen: „Es muss sich in Kleve etwas ändern, das ist ganz klar. So geht es einfach nicht weiter.“ Der Politiker der Grünen erkennt, dass der Verkehr in der Stadt deutlich zugenommen hat und man mittlerweile innerstädtisch mit den Fahrrad sehr viel schneller unterwegs ist.

Das Auto gezielter nutzen

Der Ausschussvorsitzende möchte das Thema Verkehrsplanung zu einem Leitthema für 2020 machen: Für die Sitzung im März hat er einen Verkehrsplaner aus Köln eingeladen, der die Ratsvertreter über Verkehrskonzepte im ländlichen Raum unterrichtet. „Wir müssen es schaffen, dass das Auto nur noch für wirklich notwendige Dinge genutzt wird“, sagt Bay. Der Reiz, ein eigenes Auto besitzen zu wollen, sei auf dem Land ungebrochen hoch. Dies sei angesichts des mangelhaften Nahverkehrs auch nicht weiter verwunderlich. Das Angebot der Busse und Bahnen sei im Kreis Kleve schlecht. „Und teuer. Ich bin jüngst mit dem Bus von Materborn zum Bahnhof gefahren und musste 2,80 Euro zahlen. Geht’s noch?“, fragt Bay.

Es sei wichtig, dass die Verkehrsplanung sich ändere. Bislang seien die Städte ausschließlich nach den Bedürfnissen des Autos geplant worden. Dies könne man aber in der Zukunft nicht weiter fortsetzen. Ein Konzept müsse unter anderem die Frage beantworten, wie die Ortsteile von Kleve besser eingebunden werden. Lösungen aus Großstädten könne man auch nicht übernehmen: „Der ländliche Raum benötigt seine eigenen Strategien“, so Michael Bay.