Kreis Kleve: Zahl der Neuinfektionen auf Rekordniveau

Diese von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) im Januar 2020 zur Verfügung gestellte Illustration zeigt das neuartige Coronavirus.

Kreis Kleve. Das Kreisgesundheitsamt meldet 58 neue Infektionen - so viele wie noch nie. Auch die Zahl der Menschen im Krankenhaus steigt deutlich.

Die neuen Zahlen zum Coronavirus des Kreises Kleve sind ein herber Rückschlag: Noch nie hat es so viele Neuinfektionen an einem Tag gegeben. Das Gesundheitsamt meldete gestern 58 neue Fälle. Zudem sind zwei weitere Menschen an dem Virus gestorben. Die aktuelle Gesamtzahl der Coronapatienten liegt jetzt abzüglich der Genesenen bei 229. 38 Personen befinden sich jetzt im Krankenhaus und 450 Menschen sind in Quarantäne – auch das ist ein neuer Spitzenwert.

Aufgeteilt auf die Kommunen ergibt sich jetzt folgendes Bild: Bedburg-Hau zählte bislang 30 Infektionen, Emmerich 23, Goch 24, Kalkar 20, Kleve 31, Kranenburg sieben, Rees 40, Uedem sechs und Weeze ebenfalls sechs. In Klärung befinden sich 16 Meldungen.

Zwei weitere Menschen sind gestorben

Bei der siebten verstorbenen Person handelt es sich um eine 82-jährige Frau aus Emmerich. Die achte verstorbene Person ist ein 93-jähriger Mann aus Straelen. Ob es Vorerkrankungen gab, ist dem Kreisgesundheitsamt nicht bekannt..

Wer eine medizinische Beratung braucht, wendet sich umgehend telefonisch an den Hausarzt oder den ärztlichen Notdienst unter der Nummer 116 117.