Kreis Klever SPD: Sparkasse Rhein-Maas soll mobiler werden

Die Sparkasse Rhein-Maas soll enger mit den Volksbanken zusammenarbeiten, um ein besseres Filialangebot in der Fläche sicherzustellen und die Nutzung der Geldautomaten kostenlos zu ermöglichen. Auch soll der Vorstand der Sparkasse dazu aufgefordert werden, noch in diesem Jahr ein Konzept für eine „Mobile Service-Filiale“ aufzustellen. Diese Forderungen stellte jetzt die Kreistagsfraktion der SPD. Der Antrag soll im Kreisausschuss am 13. Februar besprochen werden.

Vornehme Zurückhaltung

Bei den betroffenen Geldinstituten herrscht vornehme Zurückhaltung. Sowohl die Sparkasse Rhein-Maas als auch die Volksbank Emmerich-Rees sehen keinen akuten Bedarf für eine Zusammenarbeit. Lediglich die Volksbank Kleverland ist offen für Kooperationen, wenn sie denn sinnvoll sind. Vorstandssprecher Frank Ruffing: „Wir haben bereits für Sparkassen-Kunden einen Sondertarif.“ Pro Abhebung am Automaten zahlen diese nur einen Euro. Man habe der Sparkasse sogar angeboten, das Modell „Heimatbanken“ umzusetzen. Dann würde dieser Euro sogar intern verrechnet. „Für dieses Modell stehen wir auch heute noch offen. Leider wurde es abgelehnt“, sagte Ruffing.

Im Sparkassen-Bus gibt es auch eine Beratung vor Ort. Foto: Stephan Eickershoff / FUNKE Foto Services

Sparkassen-Vorstand Michael Wolters sieht in den Vorschlägen der Sozialdemokraten keine guten Ansätze: „Das Thema Sparkassen-Bus haben wir schon lange abgehakt. Dieser ist kein Mehrwert für unsere Kunden. Wir fahren ein anderes Modell“, sagte Wolters. Das Service-Team stehe von 8 bis 19 Uhr für die Kunden zur Verfügung, man habe ein dichtes Automatennetz und die Bargeldversorgung erfolge auch über Kooperationen mit dem Einzelhandel. Nicht zuletzt würde immer mehr bargeldlos bezahlt, und das Online-Banking ist für viele Kunden kein Fremdwort mehr.

Gemeinsame Filialen mit der Volksbank zu führen, sei kein Thema: „Dies ist in Deutschland überhaupt nur in Frankfurt ein Thema“, sagt Wolters und weist auf die jüngst geschlossene Kooperation der dortigen Finanzinstitute.

Wenn, dann richtig

Die Volksbank Emmerich-Rees sieht derzeit keine Notwendigkeit, mit der Sparkasse Rhein-Maas zu kooperieren: „Wir sind in allen Ortsteilen von Emmerich und Rees vertreten und wollen dies auch dauerhaft bleiben“, sagte Vorstandssprecher Holger Zitter der NRZ. Er betonte, dass man in der Fläche bleiben wolle und man sehe darin auch einen Wettbewerbsvorteil. „Wir verdienen mit unseren Geschäftsstellen Geld“, so Zitter. Das Voba-Konzept sehe er als Wettbewerbsvorteil gegenüber der Sparkasse Rhein-Maas.

Nicht gänzlich abgeneigt ist Frank Ruffing von der Volksbank Kleverland. Allerdings müsste dann ein großer Schritt gewagt werden: In Frankreich sei ermöglicht worden, dass die dortigen Sparkassen und Volksbanken zusammengehen können. „Dafür müsste hier aber das Sparkassengesetz geändert werden“, so Ruffing. Gemeinsame Filialen oder Geldautomaten zu betreiben, sei nicht möglich: „Die Rechenzentren würden ja parallel weiter bestehen. Das ergibt keinen Sinn“, so Ruffing. Er setzt auf Kooperationen bei großen Projekten, etwa der Finanzierung des Klever Schwimmbades. „Wir sind hier massiv an der Wirtschaftsförderung vor Ort beteiligt“, so Ruffing.