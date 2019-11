Goch. Ladung war zwar mit Netz gesichert, aber BMW auf der Gegenfahrbahn in Goch-Pfalzdorf bekam etwas ab.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ladung fiel in Goch vom Hänger – Pkw wurde beschädigt

Ladung fiel von einem Autoanhänger und beschädigte einen entgegenkommenden Pkw. Am Freitagnachmittag, 15. Dezember, fuhr ein 20-jähriger Autofahrer auf der B9 in Pfalzdorf mit seinem schwarzen 3er BMW gegen 15.10 Uhr in Richtung Kleve, als ihm vor der Einmündung Klever Straße weißer Mercedes-Sprinter mit Anhänger entgegenkam. Obwohl die Ladung mit einem grünen Netz gesichert war, wurde Teile auf die Fahrbahn geschleudert und trafen den BMW. Der Fahrer konnte wegen des Verkehrs erst in Höhe eines Möbelhauses in Bedburg-Hau anhalten, wo er die frischen Schäden entdeckte. Die Polizei Kleve, 02821-5040, sucht Zeugen.