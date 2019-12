Leiche im Rhein: Nach 28 Jahren wurde die Identität geklärt

Sie wurde im Oktober 1991 anonym begraben. Niemand kannte ihren Namen, niemand ihre Identität. Neben der katholischen Kirche des kleinen, niederländischen Dörfchens Ooij wurde ein Grabstein gesetzt – ohne Angaben zur Person. Am 16. und 22. Oktober 1991 wurde der Körper einer Frau im Rhein entdeckt – bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Jetzt, 28 Jahre später, wurde die Identität der Frau mittels neuer forensischer Methoden geklärt: Bei der Toten handelt es sich um eine 34-jährige Frau aus Bottrop, die offenbar am 6. Oktober 1991 in Neuss von der Rheinbrücke gesprungen war.

Grauenvolle Umstände

Ihr Auto wurde am 6. Oktober 1991 mitten auf der Fahrbahn der Rheinbrücke Neuss gefunden. Seitdem galt die 34-Jährige als vermisst. Der niederländische Forensiker André Boelens hat ihr Grab 2017 im Rheindörfchen Ooij entdeckt und sich an die Arbeit gemacht. Er sollte ein jahrelanges Rätsel endlich lösen.

Es war ein grauenvoller Anblick: „Der Körper lag zehn Tage im Wasser und muss in eine Schiffsschraube gekommen sein“, beschreibt Boelens die Umstände. Boelens ist Koordinator der Abteilung „Vermisste Personen“ der niederländischen Wasserschutzpolizei in Elst und hat den Fall aufgerollt. 1991 konnten die Ermittler die Identität der Frau noch nicht klären, gleichwohl wurde damals eine DNA-Probe genommen, die im Niederländischen Forensischen Institut aufbewahrt wurde.

In der Waal bei Ooij wurde vor 28 Jahren die Leiche einer 34-Jährigen angeschwemmt. Jetzt wurde ihre Identität geklärt. Foto: AG / NRZ

„Mit den damaligen Techniken konnte man das DNA-Profil noch nicht komplettieren“, sagt der 61-Jährige Boelens. 2017 hat er dann die DNA-Probe erneut untersuchen lassen. Wie sich herausstellte, hatten die Eltern des Opfers 2015 bei den deutschen Behörden eine DNA-Probe abgegeben und diese wurde in internationalen Datenbanken gespeichert. André Boelens und seine Kollegen Jan-Willem Tuinman und Annette Vooren hatten Glück: „Die DNA stimmte mit dem Opfer überein. Wenn die Eltern 2015 keine DNA-Probe abgegeben hätten, dann hätten wir diesen Fall niemals aufklären können“, sagt André Boelens.

Der Forensiker freut sich: „Das ist ein sehr gutes Gefühl, so einen alten Fall aufgeklärt zu haben. Stellen Sie sich vor, es wäre ihr Kind, welches vermisst wird.“ Die Eltern des Opfers – sie sind mittlerweile über 80 Jahre alt – wurden von den deutschen Behörden informiert. Der Vater der damals 34-Jährigen suchte den Kontakt zu André Boelens. „Er wollte wissen, wo sie gefunden wurde und ob sie 1991 von der Brücke gesprungen oder gestoßen wurde. Doch diese Frage können wir nicht mehr beantworten. Wir wissen heute wohl, dass sie Beziehungsprobleme hatte.“

Endlich Gewissheit

Boelens erklärte, dass Wasserleichen in der Regel auf einen Freitod oder ein Unglück zurückzuführen sind. „Ich habe in meiner Amtszeit noch nie erlebt, dass jemand aufgrund einer Straftat im Wasser gelandet ist.“

Kleve und Umland Die meisten Opfer stammen aus Deutschland Forensiker André Boelens beschäftigt sich jährlich mit 20 bis 30 Wasserleichen, deren Identität nicht geklärt ist. Die meisten Opfer kämen aus Deutschland und werden mit dem Rheinwasser in den Pannerdenschen Kanal oder die Waal angeschwemmt. Manchmal liegen die Leichen ein paar Tage, manchmal aber auch einige Monate im Wasser. „Das ist klassische Polizeiarbeit“, sagt Boelens. „Ich verfüge über ein großes Netzwerk, auch in Deutschland. Man muss etwas Glück haben und natürlich helfen einem die neuen Techniken.“ So könne das Forensische Institut mittlerweile bis auf 100 Kilometer genau bestimmen, aus welcher Region jemand stamme. Hilfreich sei hierbei die Isothopen-Analyse. Das Essverhalten eines Menschen liefert Rückschlüsse auf den Wohnort.

Für die Eltern des Opfers gab es nun nach vielen Jahren der Unklarheit endlich Gewissheit. „Sie haben mittlerweile ein paar Mal das Grab in Ooij besucht und sie waren – so merkwürdig sich das auch anhören mag – auch erleichtert. Erleichtert darüber, dass sie nun endlich einen Ort haben, an dem sie ihrer Tochter gedenken können.“