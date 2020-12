Matthias Egging ist der neue Koordinator beim Caritsverband

Der Hausnotruf ist wichtiger denn je, weiß der Caritasverband Kleve. Die hiesige Koordination hat Matthias Egging übernommen.

Kleve. Der sogenannte Hausnotruf bietet schnelle Hilfe per Knopfdruck. Laut hiesigem Caritasverband kann und soll mit dem System in der Corona-Zeit, in der sich viele Menschen isolieren, ein gutes Gefühl einhergehen. „In dieser ungewollten Situation geben wir vor allem älteren und allein lebenden Menschen ein Stück Sicherheit“, sagt auch Matthias Egging.



Matthias Egging, 31 Jahre alt, arbeitet seit Mitte Oktober für den Caritasverband Kleve. Hier hat er die Nachfolge von Nobert Hufschmidt übernommen. Das Gesicht des Caritasverbandes hat sich Ende Oktober in den Ruhestand verabschiedet (wir berichteten).



Hufschmidt war es auch, der für den Klever Wohlfahrtsverband den Hausnotruf aufgebaut hat. „Wir versorgen derzeit 1050 Kunden aus dem Nordkreis Kleve mit unserem System“, sagt Egging. Tendenz steigend. Woche für Woche kommen etwa fünf neue hinzu.

Egging war vorher im textilen Einzelhandel tätig

Matthias Egging, der zuvor im textilen Einzelhandel in Kleve und Xanten tätig war, freut sich, den Menschen zu helfen, mit seiner Arbeit etwas Gutes zu tun. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem die Erstinformation und Beratung, die Erstellung von Verträgen und Hilfeplänen, die Programmierung und Installation der Geräte sowie der Service und die Wartung.

„Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Beratung momentan weitgehend telefonisch statt. Dabei werden alle Informationen gesammelt, um die Installation möglichst kontaktfrei zu gestalten“, erklärt er. Abstands- und Hygieneregeln werden dabei selbstverständlich eingehalten. „Bei Bedarf und Möglichkeit kann das Hausnotrufgerät auch alleine angeschlossen werden.“

So funktioniert der Hausnotruf:

Mit Hilfe eines Funkfingers am Armgelenk, als Kette um den Hals oder als Taste am Gerät kann ein Notruf ausgelöst werden. „Dieser wird in einer rund um die Uhr besetzten Zentrale in Münster persönlich entgegengenommen. Dort handeln die Mitarbeiter nach dem zuvor ausgearbeiteten Hilfeplan. Im schlimmsten Falle kontaktieren sie natürlich sofort den Rettungsdienst“, erklärt Egging. Die monatlichen Teilnahmegebühren in Höhe von 23 Euro können von der Pflegeversicherung und anderen Kostenträgern übernommen werden.



Kontakt: Weitere Informationen zum Hausnotruf des Caritasverbandes Kleve erteilt Koordinator Matthias Egging. Er ist unter der Telefonnummer 02821 7209-390 oder unter der E-Mail-Adresse m.egging@caritas-kleve.de zu erreichen.