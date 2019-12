Moyländer Weihnachtsmarkt öffnet ab 11. Dezember

Till-Moyland. Kunsthandwerk in romantischer Kulisse am Schloss Moyland vom 11. bis 15. Dezember. Originell diesmal: Bio-Babykissen, Pamina-Schuhe, Löffel-Ring.

Samt und Seide, Papier und Holz, Gewebtes und Gefilztes, Glas und Stein und für den Gaumen Konfitüren, Nougat, Erbsensuppe, Kräuterbonbons und der echte Punsch der Stiftung Museum Schloss Moyland – der 22. Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt“ mit hohem Anspruch steckt im Aufbau. Er eröffnet am Mittwoch, 11. Dezember, und dauert bis Sonntag, 15. Dezember. Der Eintritt wurde auf 7,50 Euro erhöht, Besucher bis 16 Jahren frei.

„Gefühlt habe ich seit Januar Weihnachten“

„Gefühlt habe ich seit Januar Weihnachten“, lacht Anastasia Kufeld vom Kulturamt/Tourismus der Gemeinde Bedburg-Hau. Zum ersten Mal bereitet sie einen der „schönsten und bekanntesten“ Weihnachtsmärkte im Lande vor, der sich bis Frankreich, Spanien, Belgien, sogar Russland herum gesprochen habe. Investiert hat die Gemeinde in Sicherheit, Nachhaltigkeit und Umweltschutz, von energieeffizienter Beleuchtung über möglichst heimische Deko-Materialien bis zu recyclebarem Geschirr im Café und an den Buden. Diese Nachhaltigkeit ist auch für die neue Verwaltungsdirektorin Julia Niggemann wichtig, die sich ebenfalls zum ersten Mal „auf das wundervolle Ambiente freut“. Zum 22. und letzten Mal genießt in seiner Funktion Bürgermeister Peter Driessen dann „den schönsten Weihnachtsmarkt, den ich kenne. Und ich kenne viele“.

150 Stände, davon 100 Kunsthandwerker

150 Stände, davon 100 Kunsthandwerker aus ganz Europa, präsentieren in Moyland ihre ausgefallenen Arbeiten im romantischen Ambiente. Es sind auch regionale Könner dabei.

Silberne Gabel und Löffel werden bei Wolf und Doris Simon zu Schmuckstücken. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Dass diesmal die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht, hat Thomas Heweling aus Rees-Haffen überzeugt, doch erneut mitzuwirken. Die Stahlfackeln des Kunstschmieds erleuchteten schon Olympia (wie berichtet). Er spendet stets einen Teil seiner Einnahmen für Wiederaufforstungsprojekte.

Gerne kehrt auch Barbara Rummel aus Rheinland-Pfalz mit Taschen im Materialmix Leder-Filz nach Moyland zurück. Aus Vinyl sind die Schminktäschchen und Kinderturnbeutel „in lieblichem Dekor“ von Pascale Merk (Emmerich, Geschäft „Freppi“) gefertigt.

Davon berichtet Jannie Uhlenbrock-Lueb vom Organisatorenteam. Ganz hingerissen ist sie als Oma von den kuscheligen Babydecken, Namens-Kissen, Bett-Nestern der privaten Nähwerkstatt „Little Baby Jo“ der Kleverin Andrea Janßen-Wilmsen. Sie legt Wert auf deutsche Stoff-Produktion und biologisch zertifizierte Garne. Vor 23 Jahren fing sie mit einer Schnuffeltuch-Ente an.

Jannie Uhlenbrock-Lueb bedauert, dass wegen der ausgelagerten Werke aus dem Museums-Depots in diesem – vielleicht auch dem nächsten – Jahr die Ausstellungshalle nicht für die empfindlichen Papier-Gewerke genutzt werden kann. Einige Aussteller mussten ausgeladen werden. Für andere bietet sich der Alternativ-Standort im beheizten Zelt. Zusätzliche Hütten seien zur Vorweihnachtszeit eben nicht mehr zu bekommen gewesen.

Handlettering auf Papier und auf Weihnachtskugeln

Immerhin etwas Neues auf Papier bringt doch Simone Rahn aus Bochum mit ihrem „Scribendarium“ nach Moyland: Kaligrafisches und trendiges Handlettering sogar auf Weihnachtskugeln.

Ein Teil der Handwerks-Techniken wird nur noch selten ausgeführt. Immer mehr Nachahmer findet die „Besteck-Kunst“. In 30 Jahren Erfahrung hat Wolf Simon aus Köln allerdings das Fertigen von Schmuck aus altem Silberbesteck perfektioniert. Wenn schon der Silberabbau in der Geschichten nicht immer rühmlich war, so sollen Gabel und Messer doch wenigstens nachhaltig weiter verwendet werden. Das Unikat eines Löffels als Fingerring kann man sich am Stand anpassen lassen.

Wenn man Pamina und Elektra nicht singt, sondern mit Füßen tritt, ist man am Stand von „Artshock“ angekommen. Bernd Dreßen bietet in Köln und Berlin elegante Schuhe ohne Zierrat in Schwarz, Rot oder Giftgrün, schwärmt Roswitha Albrecht vom Organisationsteam. Die Preise sind übrigens nicht so auffällig wie der originelle Schnitt der Slipper.

DieFotoWerkerin nennt sich Iris Heinrich aus Duisburg und überträgt Fotos auf Garberobenleisten und Schlüsselbretter. Die Angebotspalette des Moyländer Weihnachtsmarktes wird durch ausgefallene Geschenkideen in den Museumsläden erweitert. Die Cafeteria bietet vor allem Familien eine Oase mit Harfen-Musik und Stockbrotbacken. Wer übrigens keine eigene Einkaufstasche dabei hat, kann eine grüne Leinentasche mit gelbem Stern auf dem Markt bekommen.

Anfahrt und Öffnungszeiten

Kostenlose Pendelbusse fahren ab Bahnhof Kleve und Markt Kalkar mit mehreren Haltestellen zum Kunsthandwerkermarkt nach Till-Moyland, Am Schloss 4, Bedburg-Hau.

1500 kostenlose Parkplätze am Schloss sind schell besetzt. Mit Stau ist bei der Anreise zu rechnen.

Öffnungszeiten 11.-15. Dezember: Mi.- Fr. 13-22 Uhr, Sa. 11-22 Uhr, So. 11-20 Uhr.

Hunde dürfen angeleint mitgebracht werden.