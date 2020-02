Uedem: Großbrand bei Mühlhoff – Tatverdächtiger festgenommen

Uedem. Sechs Wochen nach dem Brand beim Automobilzulieferer Mühlhoff in Uedem, hat die Polizei einen Mann festgenommen. Er soll das Feuer gelegt haben.

Die Ermittlungskommission der Kriminalpolizei, die nach dem Großbrand beim Automobilzulieferer Mühlhoff am 29. Dezember 2019 gebildet wurde, hat einen 57-jährigen Uedemer festgenommen. Es bestehe der dringende Tatverdacht, dass der Mitarbeiter der Firma nach arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen das Feuer auf dem Betriebsgelände vorsätzlich gelegt habe, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Der Mann wurde bereits am vergangenen Freitag an seiner Wohnanschrift festgenommen.

Aufgrund der Ermittlungsergebnisse und wegen der bestehenden Fluchtgefahr vor dem Hintergrund des Gesamtschadenvolumens von etwa 120 Millionen Euro erließ das Amtsgericht Kleve einen Haftbefehl gegen den Uedemer. Dieser befindet sich seit Freitag in Untersuchungshaft und verweigert laut Polizei die Aussage.

„Den Mitarbeitern und der Geschäftsführung fällt mit der Nachricht von der Festnahme ein Stein vom Herzen. Wir können nun alle etwas beruhigter schlafen“, sagte Mühlhoff-Geschäftsführer Pascal Hagemann im Gespräch mit der NRZ. „Wir sind sehr froh und dankbar, dass die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft innerhalb von sechs Wochen die Spuren- und Indizienlage ausgewertet haben und es zur Festnahme kommen konnte.“

Brand bei Mühlhoff wurde zweifelsfrei vorsätzlich gelegt

Ein Brandsachverständiger hatte festgestellt, dass es sich zweifelsfrei um Brandstiftung handelt. Das Feuer auf dem Gelände der Firma Mühlhoff in Uedem war gleichzeitig an mehreren Stellen ausgebrochen, zudem wurde Ottokraftstoff als Brandbeschleuniger verwendet.

Bei der Tatortaufnahme in Uedem fanden die Ermittler Einbruchswerkzeug, nicht gezündete Brandsätze und einen Rucksack. An den sichergestellten Gegenständen befanden sich Spuren, die auf den Mann aus Uedem hinweisen. Um welche Spuren es sich dabei genau handelt, sagte die Polizei auch auf Nachfrage nicht.

Sie teilte gleichwohl mit, dass Zeugenaussagen den dringenden Tatverdacht gegen den 57-Jährigen erhärteten. „Aus dem Umfeld der Firma kamen vor dem Hintergrund der arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen von mehreren Personen Hinweise auf den Tatverdächtigen“, sagte Polizeisprecherin Corinna Saccaro.

Weiterer Schritt bei der Rückkehr zur Normalität bei Mühlhoff

Die Firma Mühlhoff möchte sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht näher zum Tatverdächtigen äußern. Nur so viel: „Es handelt sich nicht um aktive arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen, sondern um Vorgänge, die aus der Vergangenheit herrühren“, betonte Geschäftsführer Pascal Hagemann.

Die Verhaftung bedeute für das Unternehmen einen weiteren Schritt zurück in die Normalität, so Hagemann. Durch den Großbrand kurz vor dem Jahreswechsel waren mehrere Gebäudeteile sowie technische Anlagen und Maschinen massiv in Mitleidenschaft gezogen und teilweise vollständig zerstört worden.

„In den nachfolgenden Tagen konnten wir durch ein intensives Krisenmanagement und die Unterstützung unserer Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Finanzierungspartner inklusive der Versicherung die wesentlichen Werkzeuge verlagern und die Kundenabrufe erfüllen“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung von Geschäftsführung und Betriebsrat. „Auch wenn die Instandhaltungsarbeiten andauern, blicken wir zuversichtlich in die Zukunft und glauben an die Fortführung des Unternehmens.“

Produktion läuft seit dem 6. Januar wieder in Teilen

Seit dem 6. Januar produziert Mühlhoff wieder wesentliche Teile selber und fertigt im Bereich der Kleinpressen und Schweißanlagen wieder eigenständig für seine Kunden. Hinzu kommen laut Geschäftsführer Pascal Hagemann 140 ausgelagerte Werkzeuge und 24 verlängerte Werkbänke. „Wir arbeiten sehr hart daran, dass es keinen Bandabriss gibt. Das konnten wir bislang vermeiden und dies hat weiterhin oberste Priorität für uns“, sagte Hagemann. Als Bandabriss wird ein Produktionsstillstand bei Abnehmern aus der Automobilindustrie wie BMW oder Daimler bezeichnet, der auf fehlende Teile des Zulieferers – in diesem Fall Mühlhoff – zurückzuführen ist.

Der Rückbau und die Abrissarbeiten an der stark zerstörten Logistikhalle seien nahezu beendet, stellte Pascal Hagemann fest. Neben dem Wiederaufbau des Gebäudes nimmt Mühlhoff demnächst die Erneuerung von Dächern in vier Hallen in Angriff – teilweise bei laufendem Betrieb.

Die vier Großpressen – das Herzstück der Produktion – werden die Firma noch einige Monate beschäftigen. „Wir sind derzeit in Gesprächen mit einem Maschinenbauer, um zu klären, welche Großpressen repariert werden können und für welche nur eine Ersatz- und Neubeschaffung in Frage kommt“, erläuterte Mühlhoff-Geschäftsführer Hagemann.

