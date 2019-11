Musikalische Brücken wurden in Kleve gebaut

Aus einer spontanen Idee im September 2018 ist schon nach einem Jahr so etwas wie echte Freundschaft über Kulturen und Ländergrenzen hinweg geworden. Am Samstag, 30. Oktober, fliegen 20 israelische Schüler und vier Lehrer nach einer Woche an der Klever Joseph-Beuys-Gesamtschule wieder Richtung Heimat. Mit vielen tollen Erlebnissen im Gepäck und noch mehr Freundschaften, die sich nicht nur an der Klever Schule an der Hoffmannallee ergeben haben. Denn die musikbegeisterten Austauschschüler aus Haifa und Tel Aviv besuchten Deutschland im Rahmen des Earth People Projekts, das in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag feierte und damals in Aachen gegründet wurde.

2018 war die Klever Schule als Gastgeber eingesprungen

2018 war die Klever Schule als Gastgeber für eine Kölner Schule eingesprungen, die kurzfristig den Israelis abgesagt hatte (die NRZ berichtete). Und an der Gesamtschule war man sofort begeistert von der Idee mit Musik und gemeinsam verbrachter Zeit das Eis verschiedener Kulturen zu brechen, mit Musik und Gemeinsamkeiten Brücken zu bauen und so Jugendliche verschiedenster Herkünfte, Hautfarben und Religionen zusammen zu bringen.

Zum Hintergrund: Ideengeber für das Festzurren interkulturelle Freundschaften auf Basis der Sprache der Musik war und ist Manfred Krebs vom Verein „Begegnungen 2005“ (Köln), der auch beim Abschlussevent 2019 im Forum der Klever Joseph-Beuys-Gesamtschule an der Hoffmannallee dabei war.

Diese beiden Schülerinnen aus Israel musizierten auch am Freitag, 28. November, im Forum der Joseph Beuys-Gesamtschule Kleve. Foto: Anke Gellert-Helpenstein / NRZ Kleve

Die Umsetzung der Idee füllt nun schon zehn Jahre und das vergangene Jahr davon durften die Gesamtschüler aus Kleve diese Umsetzung mit gestalten und auch mit erleben.

Kongress in Hakfar Hajarok

Im August 2019 stattete eine Gruppe von elf Schülern mit Anne Janßen, Lehrerin an der Klever Joseph-Beuys-Gesamtschule, und Marion Veenmans Israel einen Gegenbesuch ab. Besucht wurde ein Kongress in Hakfar Hajarok in der Nähe von Tel Aviv. Und nun der erneute Schüleraustausch, sozusagen der Gegenbesuch der Israelis in Kleve. Das Organisationsteam mit Anne Janßen, Markus Mengelen, Manfred Krebs und der engagierten Marion Veenmans an der Spitze hatte zwar alle Hände voll zu tun, um das Programm, die Unterbringung der Israelis in Klever Gastfamilien und vieles mehr zu stemmen – aber es scheint, als sei der Wunsch nach Fortsetzung einer im Oktober vor einem Jahr begonnenen Partnerschaft, mehr noch: Freundschaft Wirklichkeit geworden. Mehr als das: Marion Veenmans ist ehrenamtliche Musiklehrerin für das neu gegründete „We connect X Ensemble“ geworden.

Im Zuge des Earth People Projekts gründete sich das „We connect X Ensemble“

Das wurde aus der Taufe gehoben, um im „Zuge des Earth People Projekts noch mehr Musik für Demokratie und den Europäischen Gedanken zu tun“, erklärt es auch Manfred Krebs im Gespräch mit der NRZ. Veenmans setzt sich rein ehrenamtlich für die Sache der Völkerverständigung auf Basis der Musik an der Joseph-Beuys-Gesamtschule ein. Sie hatte auch jetzt zu ihren eigenen sieben Kindern sechs israelische Austauschschüler in ihrem Kranenburger Zuhause aufgenommen. „Ich finde diese Klever Schule großartig – vier meiner Kinder gehen hierher und alle machen auch Musik. Und insgesamt sind‘s schon 30 Schüler im ‚we connect X ensemble‘.“

Übrigens: Das X steht immer für das jeweilige Land, in dem gerade musiziert wird. Mit den Gästen aus Israel wurden mit viel Motivation und Freude gemeinsame Auftritten u.a. an Schulen in Aachen, Mönchengladbach und in Nimwegen gemeistert. Nach dieser gemeinsamen Woche steht für alle Beteiligten fest, dass die Freundschaft und der Austausch im Rahmen des Earth People Projekts mit dem „we connect x Ensemble“ sicherlich weiter gehen werden.