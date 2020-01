Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neu-See-Land: Abschnitte A und B nahezu ausverkauft

Die Entwicklung von Neu-See-Land geht mit großen Schritten voran. Von den 77 Grundstücken in den Bauabschnitten A und B sind mittlerweile 71 verkauft, für zwei gibt es Notartermine und bei dreien werden die Entwürfe erarbeitet. Dies teilte Wolfgang Jansen auf NRZ-Anfrage mit.

In Abschnitt C, dessen 61 Grundstücke seit Mitte November vermarktet werden, sind bereits 46 Grundstücke verkauft, fünf Notartermine stehen an und fünf Entwürfe sind unterwegs.

Zeitnah beginnt laut Jansen auch der Endausbau der Straßen in den Abschnitten A und B. Für den Bereich C ist dies für 2021 geplant.

Zwischen Teil C und dem Ostring soll es schließlich Geschosswohnungsbau geben. Der Bauausschuss wird sich damit in Kürze beschäftigen.