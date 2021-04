Neue Abendgeschichten aus dem Museum Goch

Goch. Crischa Ohler und Sjef van der Linden von mini-art haben die Online-Lesereihe „Abendgeschichten aus dem Museum Goch“ vorproduziert.

Die Kultourbühne Goch präsentiert in Kooperation mit dem Theater mini-art aus Bedburg-Hau die Online-Lesereihe „Abendgeschichten aus dem Museum Goch“. Crischa Ohler und Sjef van der Linden von mini-art haben die sechsteilige Reihe vorproduziert. Zu sehen und zu hören ist die aktuellste Ausgabe immer samstags im Internet unter https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/

Start der Vorlese-Reihe ist am Samstag

Start ist in dieser Woche am kommenden Samstag, 17. April. Gelesen werden Geschichten des bekannten niederländischen Autoren Toon Tellegen.

Die ersten vier Teile der Reihe handeln von Tieren und erzählen sowohl von ihren Unzulänglichkeiten und ihrem Nicht-Perfektsein als auch von ihren Schwierigkeiten, sich selbst zu akzeptieren und von dem Wunsch geliebt zu werden, so wie man ist. Geschichten also, die eigentlich von uns Menschen handeln. In den Teilen 5 und 6 der Reihe lesen Crischa Ohler und Sjef van der Linden die Geschichte „Ein Garten für den Wal“. Eine traumhaft schöne, hintergründige Geschichte für Kinder und Erwachsene, die von Anpassung und Freiheit, vom Haben und Loslassen, vom Sich-Selbst-Finden und vom Glück handelt.

Wer alle sechs Folgen der Reihe sehen möchte, oder einen verpassten Teil nachträglich anschauen möchte: Nach dem jeweiligen Premierentag steht die Reihe online unter https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/