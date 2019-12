Neue Niersbrücke am Kastell in Goch ist eröffnet

„Wir haben sie vermisst“, sagte einer der ersten Passanten, die am Montag über die neu gebaute Niersbrücke am Gocher Kastell spazierten und auf der 36,5 Meter langen Verbindung mit Bürgermeister Ulrich Knickrehm ins Gespräch kamen. Rund eineinhalb Jahre, nachdem die Stadt das mehrfach reparierte Vorgänger-Bauwerk aus Holz aus Sicherheitsgründen schließen musste, können die Gocher nun wieder die Niers am Kultur- und Kongresszentrum überqueren. Die neue Zweifeld-Schrägseilhängebrücke kostete der Stadt Goch rund 410.000 Euro.

Vom Kastell geht’s nun wieder schneller zur Nierswelle. Foto: Niklas Preuten

„Die Wartezeit hat sich gelohnt“, befand Wolfgang Jansen bei der offiziellen Eröffnung der von vielen Fußgängern und Radfahrern genutzten Brücke. „Wir haben ein attraktives Bauwerk und endlich wieder am Kastell eine Verbindung zur Nierswelle“, sagte der Geschäftsführer der Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft „GO!“.

Firma aus dem Emsland führte die Arbeiten aus

Die Firma Schmees & Lühn Holz- und Stahlingenieurbau aus Fresenburg im Emsland hatte die Brücke im Juli und August im Werk geplant und anschließend in zwei Teilen gefertigt. Nachdem die alte Brücke Mitte September demontiert und die Vormontage der neuen Brücke auf dem Kastell-Parkplatz Ende November abgeschlossen worden war, schwebte sie vor zwei Wochen an ihren Platz. „Es war ein beeindruckendes Bild, als die rund 30 Tonnen passgenau eingehoben wurden“, sagte Wolfgang Jansen. Christian Wilkens, Bauleiter des ausführenden Unternehmens aus dem Gebiet zwischen Meppen und Papenburg, stellte beim Blick auf die geschaffte Arbeit fest, dass „der Bau von Pylonbrücken immer spannend ist“.

Anders als das rote Vorgänger-Bauwerk strahlt die neue Niersbrücke am Kastell nun in Orange. „Die Farbe hat sich Museumsleiter Dr. Stephan Mann gewünscht“, sagte Wolfgang Jansen, lachte und gab dann einen anderen Grund für die Entscheidung an: „Wir wollten einen etwas leuchtenderen Farbton in der Landschaft.“

Rutschsichere Kunststoffbohlen

Der Überweg ist zwei Meter breit und mit rutschsicheren, holzähnlichen Kunststoffbohlen ausgelegt. „Sonst wird es vor allem für Radfahrer bei einer feuchten Witterung gefährlich“, so Jansen. Die Geländer sind wegen der Sturzsicherung mit 1,30 Metern nun deutlich höher als zuvor. Der Handlauf ist aus wetterfester Lärche gebaut. „Dieses Holz lässt sich sehr gut im Außenbereich einsetzen“, erklärte „GO!“-Geschäftsführer Wolfgang Jansen die Wahl. Die Metallgeflechte darunter wirken aus der Entfernung gesehen transparent. Während der Überbau der Brücke neu hergestellt wurde, konnte die Spezialfirma die alten Auflager und den Pylon wiederverwenden.