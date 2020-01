Offene Klever suchen das Gespräch mit Clever Demokraten

Kleve. Die Offenen Klever möchten mit der neu gegründeten Fraktion Clever Demokraten über die Bürgermeisterwahl sprechen.

Die Offenen Klever suchen das Gespräch mit der neu gegründeten Fraktion Clever Demokraten. Wie die OK schriftlich mitteilt, habe sich der Vorstand der Wählergemeinschaft in seiner ersten Sitzung im Jahr der Kommunalwahl auch mit der aktuellen Entwicklung im Rat der Stadt Kleve befasst. Die durch Austritte aus der SPD-Fraktion eingeleitete Gründung einer neuen Fraktion im Rat der Stadt veranlasste die „Offenen Klever“ demnach, ihr im Oktober 2019 allen Ratsfraktionen schriftlich unterbreitetes Gesprächsangebot zum Thema „Bürgermeisterwahl“ nun auch an die neue Fraktion zu richten.

„Der Politik in Kleve mangelt es nicht an bunten Farben im Rat. Was fehlt, das ist der ernsthafte Wille zum Kompromiss!“, schreibt der Vorsitzende der Offenen Klever, Udo Weinrich. „Sehr gerne und möglichst bald“, so der Vorstand der OK, würde die Wählergemeinschaft deshalb mit der neuen Ratsfraktion ausloten, ob es Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Interesse der Kleverinnen und Klever gibt. Dazu gehört auch das Thema „Bürgermeisterkandidatur“.

Überparteiliches „Bündnis für Kleve“

Der Vorstand der OK ist von der Mitgliederversammlung am 29. Oktober 2019 einstimmig damit beauftragt worden, für die Bürgermeisterwahl um ein überparteiliches „Bündnis für Kleve“ zu werben, das von möglichst vielen Parteien und gesellschaftlichen Gruppen gebildet wird. Daraufhin sind allen im Rat vertretenen Parteien sowie „Fridays for Future“ Gespräche angeboten worden.

Der OK-Vorsitzende betont: „Wir sind uneingeschränkt gesprächsbereit. Wir sind fähig zum Kompromiss. Das gilt selbstverständlich auch mit Blick auf die neue politische Kraft im Rat.“ Am 14. Januar soll in der Mitgliederversammlung der Offenen Klever die Bilanz der Gesprächsangebote gezogen werden.

Kumbrink: zur Kenntnis genommen

Michael Kumbrink, Sprecher der Clever Demokraten, sagte der NRZ, dass er das Gesprächsangebot zur Kenntnis genommen habe. Man werde am Montag in der Fraktionssitzung darüber reden. „Aktuell kann ich noch nichts dazu sagen. Wir haben uns noch nicht positioniert“, so Kumbrink.