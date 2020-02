Palmen: Trennung nach 54 Jahren für die CDU Kreis Kleve

Auch am Wochenende wollte Manfred Palmen, CDU, zu seinen Rücktritten von mehreren Ämtern (wie berichtet) nicht öffentlich Stellung beziehen. Noch nicht. Er erwähnt im Gespräch mit der NRZ nur, dass er 54 Jahre lang für die Partei eingetreten ist. Wie berichtet, wird er beispielsweise nicht länger Vorsitzender der Senioren-Union (SU) Kleve / Bedburg-Hau / Kranenburg sein und nicht Vize in der SU Kreis Kleve. Vorläufig bleibt Palmen aber noch Kreistagsmitglied, will aber nicht wieder kandidieren, bestätigt der CDU-Kreisgeschäftsführer Manfred Lorenz der NRZ.

Wahlen stehen wegen der neuen Wahlkreis-Zuschnitte an

Am 16. März, wenige Tage nach dem 75. Geburtstag von Manfred Palmen, stehen bei der CDU ohnehin Wahlen wegen der neuen Wahlkreis-Zuschnitte an. Da wird dann ein anderer Kandidat für Palmens bisherigen Wahlkreis nominiert werden müssen.

Hintergründe des endgültigen Bruches sind wohl die unterschiedlichen Sichtweisen von Kreisverband und Palmen selbst bei der finanziellen Abwicklung einer Reise der Seniorenunion, die Palmen als „grenzüberschreitenden Ausflug für Völkerverständigung“ von der Euregio bezuschussen ließ. Er rechnete dies nicht über das CDU-Konto, sondern über sein privates ab. Er halte Kritik daran für unbegründet.

Ist auch die Nominierung von Silke Gorißen als Landrats-Kandidatin der CDU ein Grund zur Trennung? Palmen hatte ihren Konkurrenten Dominik Feyen favorisiert. Kreisvorsitzender Dr. Günther Bergmann antwortet der NRZ nur salomonisch: „Wir haben einen wunderbaren Parteitag gehabt. Als Demokrat akzeptiert man das Ergebnis. 620 Leute haben ihr Mitgliederrecht wahrnehmen können. Eine so große Zahl politisch Interessierter ist in heutige Zeit unglaublich.“

Bisher ist Manfred Palmen Mitglied im Kreistag, Kreisausschuss, Betriebsausschuss Rettungsdienst, Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung, Kreispolizeibeirat, Nahverkehrszweckverband Niederrhein, Theodor-Brauer-Haus Berufsbildungszentrum Kleve, Finanz- und Kontrollbeirat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft KKA, Sparkassenzweckverband Rhein-Maas, Forum für Seniorinnen und Senioren. Manfred Palmen war 2000 bis 2012 Abgeordneter im Landtag NRW, 2005 bis 2010 parlamentarischer Staatssekretär für Verwaltungsstrukturen und Sport. Bis 1999 war der Jurist Stadtdirektor in Kleve. Palmen hatte im September 2011 neben seinen Gesamtbezügen vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf auf Erhöhung seiner Pension geklagt, was abgewiesen wurde.