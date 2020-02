Pastor, Flötist und Muschelsucher

Für den Kalkarer Pastor Alois van Doornick hat der Aschermittwoch eine besondere Bedeutung. Nicht nur weil er ein fröhlicher Mensch ist, der durchaus auch kurze Zeit mal „närrisch“ sein kann. Schließlich wurde der heute 64-Jährige an Karneval geboren und Aschermittwoch in der Sakristei der Keppelner St. Jodokuskirche getauft. „Im Kirchenraum war’s viel zu kalt, minus 20 Grad“, weiß van Doornick aus Erzählungen. Nun, bei der Taufe am Aschermittwoch hat’s ihn dann wohl auch erwischt. Nicht gesundheitlich, aber ein wenig karnevalistisch und auch kirchlich. Letzteres vor allen Dingen.

Denn Gott und Kirche ließen ihn nicht mehr los. Und noch heute ist der 1981 geweihte Alois van Doornick auch als Prediger in karnevalistischen Mundartmessen hin und wieder aktiv. Plattdeutsch ist für ihn Familie, Bodenständigkeit, ein Teil heimischer Kultur und gehört vor allen Dingen im Gespräch mit der älteren Generation zur vertrauten Kommunikation. Sogar Bücher hat er geschrieben, so das „Van de Äärd bess in dän Hemmel“ („Von der Erde bis in den Himmel“).

Er hat es nie bereut, sein Leben dem Glauben zu widmen

Den Schritt, sein Leben dem Glauben zu widmen, hat der Ur-Keppelner nicht bereut. Wohl wissend, dass seine Eltern ihren Teil dazu beitrugen. „Sie ermöglichten mir zur Gaesdonck zu gehen und dort mit 18 Jahren mein Abi zu machen. Außerdem haben sie früh regelmäßig nachgefragt, ob ich auch gebetet habe“, erinnert sich der 64-jährige Priester, der mit seinen Geschwistern auf dem elterlichen Hof in Keppeln aufwuchs, wo noch heute Landwirtschaft betrieben wird.

Einen weiteren wichtigen Beitrag für seine Entscheidung Geistlicher zu werden, leisteten zahlreiche Bibel-Meditationen. „Hier ist mir das erste Kapitel Jeremias nie aus dem Kopf gegangen: ,Gehe wohin ich dich sende, tue was ich dich heiße. Ich bin mit dir.’ Und Jeremia, der sich davon völlig überfordert sah, antwortete: ,Ich bin doch zu jung und kann noch nicht reden.’ Das hat mich als ebenfalls junger Mensch sehr beeindruckt.“

Diakon-Zeit in Recklinghausen-Suderwich

Nun, reden lernte der junge Alois van Doornick schnell und mit 23 Jahren machte er sein Diplom in Theologie, nach einem Studium in Freiburg und Münster. Es folgte seine Diakon-Zeit in Recklinghausen-Suderwich, danach vier Jahre als Kaplan in Altenberge (bei Münster) und weitere vier Jahre in Borken. 1989 wurde für 22 lange Jahre Kevelaer sein berufliches und privates Zuhause, wo er die Leitung der St.-Antonius-Pfarrei und zusätzlich die der St.-Quirinus-Pfarrei Twisteden übernahm.

Alois van Doornick folgte dann Anfang 2012 dem Ruf des Bischofs nach Kalkar, um dort die katholischen Pfarreien zusammenzuführen – die Pfarrei Heilig Geist und die Gemeinden in Grieth, Hönnepel und Wissel. Ganz leicht fiel ihm der Weggang aus Kevelaer nicht, wo er noch heute Freunde hat, aber Kalkar ist ihm in den acht Jahren auch sichtlich ans Herz gewachsen. „Hier bin ich auch wieder sehr viel näher an meinem Keppelner Zuhause“, freut er sich.

Geschichtsträchtige und kunsthistorisch reiche Nikolai-Kirche

An Kalkar mag er nicht nur die geschichtsträchtige und kunsthistorisch reiche Nikolai-Kirche, sondern auch das Leben in der Gemeinde und in den Ortschaften: „Hier hält jeder für sein Dorf die Fahne hoch. Wir haben acht Standorte und rund 8000 Katholiken hier.“ Mit vielen engagierten Menschen, die sich für ihren Glauben und die Mitmenschen einsetzen. „Auch wenn die Sonntagsmessen nicht mehr gut besucht sind“, gibt van Doornick zu. „Aber es wäre eine Verengung, wenn wir in Sachen Gott und Glauben nur auf die Sonntagsmessen schauen würden. Kirche ist mehr als nur Liturgie und Messe – das ganze Umfeld muss man sehen.“

Und das kann sich sehen lassen. Ob Tafel oder Bruderschaften Ehrenamt und Einsatz für soziale Belange wird in der Nicolaistadt gelebt. Van Doornick: „In der Kirche Gottes gibt es überall tolle und engagierte Menschen.“ Er selbst ist begeistert von den vielen Chören und Musikvereinen, ist sozusagen ein Hirte mit Flöte. Musiziert wann immer er Zeit dazu findet. Seine Passion gehört dabei den Blockflöten – C- und Altflöte.

Mit dem Wanderstab auf Pilgerreise

Jedes Jahr geht der Pfarrer übrigens mit seinem Wanderstab auf Pilgerreise, wandert auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Immer der Jakobsmuschel nach. Apropos Muschel: Wenn er Zeit hat, dann besucht Alois van Doornick gerne die Algarve, um dort Muscheln zu suchen. Oder er fährt Fahrrad. Wirklich alleine ist der fröhliche Pfarrer eigentlich nie. Seinen Glauben und Gott hat er immer dabei. Außerdem hat er viele Freunde, seine Familie und die große Gemeinde. Grund genug, um oft fröhlich zu sein.