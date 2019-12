Politik in Kalkar streitet hitzig über neue Stellen

Boris Gulan musste selbst lachen, als er zum Lob für die Debattenkultur im Kalkarer Stadtrat ansetzte. Seine eigene Nase sei groß genug, dass er sich daran packen könne, sagte der FDP-Politiker selbstironisch und bezeichnete seinen Wortbeitrag einige Minuten zuvor als „Ausbruch“. Tatsächlich hatte sich Gulan in der hitzigen Diskussion über den Stellenplan in Rage geredet, buchstäblich auf den Tisch gehauen und den von der Verwaltung vorgeschlagenen Aufbau von knapp sechs Stellen vehement verteidigt. „Die kontrovers geführten Diskussionen“, sagte Gulan nun mit deutlich ruhigerer Stimme, „haben mir den Glauben an eine lebendige Demokratie in Kalkar zurückgegeben nach den Jahren der Basta-Politik“.

Birgit Mosler (SPD), die im historischen Ratssaal neben Boris Gulan sitzt, verstand dessen erregte Rede. „Der Stellenplan ist ein emotionales Thema. Es geht um Menschen“, sagte sie. Und um viel Geld. Für die neuen Stellen stehen im Haushalt 2020, der gegen die Stimmen von CDU und Grünen verabschiedet wurde, rund 170.000 Euro an Mehraufwendungen bereit. Dies ist ein anteiliger Betrag der errechneten jährlichen Mehraufwendungen von rund 320.000 Euro, da die Verwaltung davon ausgeht, dass die Stellen erst Mitte 2020 besetzt sein werden. Insgesamt steigen die Personalaufwendungen im Vergleich zu 2019 um fast eine halbe Million Euro.

Knappe Mehrheit für den Stellenplan

Mit 17 zu 14 Stimmen votierte der Rat letztlich für den Stellenplan 2020. Die CDU hatte eine geheime Abstimmung beantragt, jedoch genauso wie die Grünen keinen Hehl daraus gemacht, der Vorlage nicht zuzustimmen. „Die Bürgermeisterin hat uns nicht von dem Konzept überzeugen können“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Ansgar Boßmann in Richtung Britta Schulz. „Der Stellenplan wurde einfach nur erweitert, obwohl man im Vergleich zu anderen Kommunen in dieser Größenordnung bereits mit den Stellen weit über dem Durchschnitt liegt.“

Die in Auftrag gegebene Organisationsuntersuchung sei lediglich eine Bestandsaufnahme der Mitarbeiterstruktur gewesen, so Boßmann, der das daraus zu entwickelnde „richtungsweisende Konzept“ vermisste. Dies bedeute aber überhaupt nicht, dass sie gegen einzelne Personen seien, bemühten sich mehrere CDU-Vertreter glaubhaft zu versichern. „Das ist populistisch dargestellt“, meinte Boßmann.

Klein: Verwaltung Vertrauen entgegenbringen

Damit antwortete er unter anderem auf Boris Gulan, der die ablehnende Haltung als „Unglaublichkeit“ bezeichnete. „Es hat sich herausgestellt, dass die Verwaltung mit Aufgaben überfrachtet wird. Darunter leiden auch die Bürger, weil Anträge nicht bearbeitet werden“, so der FDP-Mann.

Auch Dietmar Klein (Forum) ging die Christdemokraten an. Der hoch motivierte Mitarbeiterstamm müsse noch Dinge abarbeiten, die aus der CDU-Regierungszeit liegen geblieben seien. „Wir sollten der Verwaltung ein Stück Vertrauen entgegenbringen, sonst erleben wir einen Aderlass“, sagte Klein.

Sehr skeptisch zeigte sich dagegen Willibald Kunisch (Grüne), der eine aufgeblähte Verwaltung fürchtete, wenn die aktuellen Kalkarer Projekte abgearbeitet seien. „Es gibt keinen Automatismus, Stellen nachzubesetzen“, stellte Bürgermeisterin Schulz fest. „Aber qualifizierte Arbeit braucht ausreichend Personal.“

Wisseler See: CDU und Grüne kritisieren Schulz

Eine etwas breitere Mehrheit (20 zu zwölf Stimmen) fand sich für den Haushaltsentwurf, der vor allem wegen sprudelnder Steuereinnahmen und des Verkaufs des Wisseler Sees ein kleines Plus von rund 32.500 Euro vorsieht. Dirk Altenburg (Forum) erinnerte an die „gewaltigen Aufgaben“ der vergangenen zwei Jahre. „Auf eine unangenehme Überraschung folgte die andere“, sagte er mit Blick auf Burg Boetzelaer, den Bauhof, das Feuerwehrgerätehaus Appeldorn und die Schulsanierungen. Positiv hob er die Wirtschaftsentwicklung hervor und forderte angesichts der weiterhin großen Aufgaben in Kalkar Mut.

„Unseriöse Ansätze“ im Haushalt erkannte dagegen CDU-Fraktionschef Ansgar Boßmann und kritisierte scharf, dass die „steuerliche Problematik“ beim Verkauf des Wisseler Sees noch immer nicht beseitigt sei. Auch seine grüner Amtskollege Willibald Kunisch legte den Finger in diese Wunde: Der angesetzte Erlös in Höhe von einer Million Euro stehe in den Sternen.

Walter Schwaya (SPD) nannte die Zustimmung seiner Fraktion zum Haushalt einen „Vertrauensvorschuss“. Dafür erwarte er unter anderem, dass es keinen Nachtragshaushalt über bereits bekannte Sachverhalte und keine weiteren Klagen über Personalmangel in der Verwaltung gebe. Die Wählergemeinschaft FBK sah Kalkar auf dem richtigen Weg und appellierte an die Bevölkerung, Mitverantwortung für das Aus- und Ansehen der Stadt und ihrer Stadtteile zu übernehmen.