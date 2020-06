Post schließt überraschend Filialen in Kalkar und Materborn

Kleve / Kalkar. Vertrauensverhältnis gestört. Neue Partner nötig. In Kalkar ist es die einzige Post-Filiale – Bürger müssen Päckchen in Bedburg-Hau abholen.

Die Deutsche Post hat am Dienstag überraschend ihre Filialen in Kalkar und Materborn geschlossen. „Leider mussten wir die Filialen kurzfristig aus wichtigem Grund schließen, weil eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Betreiber nicht mehr gegeben war“, teilte Pressesprecherin Britta Töner auf Anfrage mit. Für beide Standorte werden neue Partner gesucht. Besonders für die Kalkarer Kunden ist die Schließung der Filiale in der Monrestraße bitter: Wenn Pakete nicht zustellt werden können, müssen diese in der Postfiliale in Bedburg-Hau abgeholt werden. Alternativ könne man sich Pakte an eine der Packstationen liefern lassen, so Töner.