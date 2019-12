Auf der Klever Hoffmannallee brannte es in einem Restaurant.

Brand Restaurantbrand an der Hoffmannallee in Kleve

Kleve. Ein Adventsgesteck brannte am Sonntagmorgen gegen 5.40 Uhr in einem Restaurant an der Hoffmannallee. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle.

In der Nacht zum Sonntag entdeckten Passanten gegen 5:40 Uhr einen Feuerschein durch die Schaufenster eines Restaurants an der Hoffmannallee in Kleve. Die Feuerwehr Kleve war schnell vor Ort und konnte die Brandausbreitung verhindern.

Erdgeschoss war leicht verraucht

Die Feuerwehr war schnell vor Ort. Foto: Feuerwehr Kleve

Das Erdgeschoss des auch als Wohnhaus genutzten Gebäudes war bei Eintreffen der Feuerwehr leicht verraucht. Im Brandraum befanden sich aber keine Personen. Ein Atemschutztrupp fand vielmehr ein brennendes Adventsgesteck vor. Das Feuer hatte auch schon auf einen Stuhl übergegriffen, konnte aber schließlich gelöscht werden. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten mittels Hochleistungslüfter vom Rauch befreit.

35 Feuerwehrleute waren im Einsatz

Im Einsatz waren die Löschzüge Kleve und Süd (Materborn/Reichswalde) mit ca. 35 Einsatzkräften. Schon gegen 6 Uhr war der Einsatz beendet. Für den Löschzug Kleve war es bereits der Zweite in der selben Nacht, gegen 1:10 Uhr war man bereits zu einem Mülltonnenbrand am Bahnhofsplatz alarmiert worden.