Rock, Pop und offene Geschäfte beim Stadtfest in Kleve

Kleve. Das Klever Stadtfestes „Bunt & Kulturell“ bietet viel Musik und Comedy. Dazu gibt es ein „Moonlight-Shopping“

Auf Live-Musik, Comedy und eine stimmungsvolle Illumination dürfen sich die Besucher der Innenstadt am 29. und 30. Oktober freuen. Zu den Top-Acts des Klever Stadtfestes „Bunt & Kulturell“ gehören der Comedian Heinz Gröning und die energiegeladene Treeasure Band. Abgerundet wird das Stadtfest mit dem „Moonlight-Shopping“ am Freitag bis 21 Uhr.

Musikschule präsentiert sich am Elsabrunnen

Viel Musik liegt an beiden Tagen beim Stadtfest „Bunt & Kulturell“ in der Luft. Zum Auftakt des Musik- und Kulturprogramms zeigt die Musikschule de Bortoli am Freitag ab 16 Uhr – und nochmals um 18 Uhr – ihr Können am Elsabrunnen. Eine Stunde später spielt das Duo Morgenland mit Laute, Geige und Gesang am Brunnen Kavarinerstraße auf. Unterschiedliche Musikstile decken die Singer-Songwriter ab, die vom Kollektiv und Musiklabel „ElectricVisions Cleve“ um 17 Uhr – und 19 Uhr – bei Reffeling präsentiert werden. Ebenfalls am heutigen Freitag gibt die Akustik-Truppe um „Green Carpet“-Frontmann Joachim Disko und Henning Woitge ihre musikalische Visitenkarte ab: Von 18 bis 19.45 Uhr bieten JD & Friends akustische Versionen vieler bekannter Rock- und Pop-Songs.

Der erste Tag des Stadtfestes endet mit herzhaften Lachern. Serviert werden sie von dem fernseherfahrenen und vom Niederrhein stammenden Heinz Gröning. Bei seinem Programm „Der perfekte Mann – Eine Laughstory“ bietet der Comedian ab 20 Uhr humorvolle Einblicke in die „Beziehung für Fortgeschrittene“. Dabei kommt Heinz Gröning den alltäglichen Verrücktheiten mit seiner „Laughstory“ auf die Schliche.

Von seiner musikalischen Seite zeigt sich das Stadtfest auch am Samstag. Ab 12 Uhr bereitet die Gitarren Initiative Niederhein (GIN) am Brunnen Kavarinerstraße die Bühne für das Duo FineTune, für Jochen Jasner und für das Duo Domenico. GIN gibt’s nochmals um 14 und 16 Uhr. Ab 13 Uhr ist am Elsabrunnen die Musikschule de Bortoli zu erleben. Ebenfalls ab 13 Uhr (sowie um 15 und 17 Uhr), bei Reffeling, präsentieren sich ElectricVisions Cleve erneut mit zahlreichen Singer-Songwritern. Mal kraftvoll, mal gefühlvoll spielt „Three Red Shoes“ ab 15.30 Uhr Rock und Popmusik in zum Teil neuem Arrangement auf dem Koekkoekplatz.

Energiegeladener ShowTop-Act ist die Treasure Band

Energiegeladene ShowTop-Act am Samstag ist die Treasure Band. Ab 18.30 Uhr servieren die sechs professionellen Musiker, die teilweise Engagements bei beispielsweise Grease und Starlight Express in ihrer Vita haben, auf dem Koekkoekplatz. Und auch die Walking Acts dürfen bei einem Stadtfest nicht fehlen: Die Cleve Cheetahs (Cheerleader) zeigen ihr Können am Samstag und ein Zauberer und Stelzenläufer weiß an beiden Tagen mit seinen Tricks zu verblüffen.

Die Arbeitsgemeinschaft Kavarinerstraße lädt für Samstag zum Kürbisschnitzen ein. Unter Anleitung von Erwachsenen können Kinder ihren Kürbis schnitzen und anschließend mit nach Hause nehmen. Das Schnitzen ist kostenlos und beginnt um 10 Uhr.

