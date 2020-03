Kabarett Rüdiger Hoffmann spielt in der Klever Stadthalle

Kleve. Der Kabarettist präsentiert am 23. April sein neues Programm „alles MEGA“. Karten gibt es für 31,35 Euro im Internet.

Der Kabarettist Rüdiger Hoffmann ist am Donnerstag, 23. April, um 20 Uhr in der Klever Stadthalle, Lohstätte 7, zu sehen. Der Komödiant aus Westfalen präsentiert sein Programm „alles MEGA – gut ist nicht gut genug“. Ob Partnerschaft, Power-Diät, Pärchenclub oder Pubertät alles wird in der modernen Gesellschaft perfektioniert.

Rüdiger Hoffmann greift mit seinem neuen Programm viele Skurrilitäten des Alltags auf und verpackt diese in ein unterhaltsames Abendprogramm – natürlich mit seinem gewohnt drögen Humor.

Karten gibt es im Internet auf der Seite von Rüdiger Hoffmann. Der Eintritt kostet demnach 31,35 Euro.