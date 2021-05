Ryanair mit neuen Zielen im Sommer ab Flughafen Weeze

Weeze. Ryanair hat den Flugplan für Deutschland vorgestellt. Ab Weeze sind 85 Starts geplant, der Airport erhält neue Ziele: Corfú, Tuzla und Zagreb.

Ryanair, Europas größte Fluggesellschaft, hat ihren überarbeiteten Sommerflugplan 2021 für Deutschland mit insgesamt 250 Verbindungen und 24 neuen Zielen im Angebot vorgestellt. Weeze erhält drei neue Ziele, damit insgesamt 33 Verbindungen mit wöchentlich 85 Starts. Neu sind Corfú, Tuzla und Zagreb im Flugplan.

„Da die Impfprogramme in den kommenden Monaten fortgesetzt werden, wird der Flugverkehr in diesem Sommer stark ansteigen“

So kann jetzt der Sommerurlaub bis Oktober 2021 gebucht und zu günstigsten Tarifen zu nationalen und internationalen Zielen geflogen werden, betont Jason McGuinness, Director of Commercial bei Ryanair: „Da die Impfprogramme in den kommenden Monaten fortgesetzt werden, wird der Flugverkehr in diesem Sommer stark ansteigen, und wir freuen uns, unseren Sommerflugplan 2021 für Deutschland mit mehr als 900 wöchentlichen Flügen und insgesamt 250 Verbindungen zu starten, darunter 24 neue Verbindungen von/nach Chania, Treviso und Zadar von 10 Flughäfen in Deutschland. Ryanair freut sich, den Aufschwung der lokalen Arbeitsplätze und Wirtschaft zu unterstützen, indem sie ihr Engagement für den Tourismus und die Konnektivität in Deutschland fortsetzt.“

Deutsche Verbraucher könnten jetzt ihren Sommerurlaub in der Gewissheit buchen, dass sie, falls sich ihre Pläne ändern, ihre Reisedaten bis Ende Oktober 2021 bis zu zwei Mal ohne Umbuchungsgebühr verschieben können, so Jason McGuinness.

