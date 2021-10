Für Kinder gibt es in den Herbstferien eine Menge auf Schloss Moyland zu entdecken.

Freizeit Schloss Moyland mit Programm für Kinder in den Herbstferien

Bedburg-Hau. Das Museum Schloss Moyland bietet verschiedene Workshops für Kinder in den Herbstferien an. Dabei ist auch eine Taschenlampenführung.

Das Museum Schloss Moyland bietet für Kinder in den Herbstferien verschiedene Workshops und eine Taschenlampenführung an. Beim Ferienworkshop Abenteuertag im Schlosspark am Dienstag, 19. Oktober, von 9.30 bis 14.30 Uhr, erleben Kinder ab acht Jahren die Natur indem sie sich tarnen, verstecken, schleichen und Spiele spielen. Angeleitet werden sie dabei von der Natur- und Wildnispädagogin Lioba Stein. Die Kosten betragen 15 Euro (inklusive Material, zzgl. Eintritt). Verbindliche Anmeldung bis 11. Oktober unter 02824/9510-62 oder kunstvermittlung@moyland.de

Foto: Axel Jusseit / Stiftung Museum Schloss Moyland

Beim Ferienworkshop „Die Kunst der Veränderung“ am Freitag, 22. Oktober, von 14 bis 16 Uhr, begeben sich Kinder ab acht Jahren auf Spurensuche im Schlosspark. Mit der Kunstvermittlerin Melanie Rudolph untersuchen sie, wie sich die Kunstwerke im Park von Schloss Moyland im Laufe der Zeit und unter Wettereinflüssen verändern. Materialien wie Holz, Metall und Stein verändern sich in unterschiedlicher Weise. Danach bekommen die Kinder die Möglichkeit, ein eigenes Kunstwerk aus Draht anzufertigen. Die Kosten betragen zehn Euro (inklusive Material, zzgl. Eintritt). Anmeldung bis 13. Oktober unter 02824/9510-62 oder kunstvermittlung@moyland.de.

Die Taschenlampenführung am Mittwoch, 20. Oktober, zwischen 17 und 18 Uhr, bietet Kindern ab dem Grundschulalter und Familien ein spannendes Kunsterlebnis: Kinder und Erwachsene begeben sich nur mit dem Licht ihrer Taschenlampe auf Spurensuche im Schlosspark. So verändert sich die Wirkung der Umgebung. Geräusche und Schatten werden intensiver wahrgenommen und die Fantasie angeregt. Die Führung findet bei jedem Wetter im Freien statt. Falls vorhanden, können eigene Taschenlampen mitgebracht werden.

Weitere Termine für Taschenlampenführungen sind am 26. November, 7. und 28. Januar, 11. Februar, jeweils von 17 bis 18 Uhr. Anmeldung: kunstvermittlung@moyland.de

